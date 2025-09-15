Alcune informazioni sulla moglie di Franco Gatti, Stefania Picasso, tremenda è stata per lei la sofferenza per la morte del marito e del figlio.

Stefania Picasso è la vedova di Franco Gatti, noto membro dei Ricchi e Poveri che ha conquistato per anni un incredibile successo. La loro storia d’amore è durata 43 anni, quando si sono conosciuti lei stava per sposare un altro uomo. In più occasioni lei ha raccontato che quello con il cantante è stato un colpo di fulmine, si sono visti la prima volta a casa di Angelo Sotgiu e lei capì subito che non poteva convolare a nozze con l’ex fidanzato, il giorno dopo infatti lo lasciò.

Franco Gatti è morto nel 2022, un dolore immenso per Stefania Picasso che continua a sentire moltissimo la sua mancanza. Qualche giorno fa è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona e tra le varie cose ha fatto sapere che le manca la saggezza del marito perché le trasmetteva sicurezza. Da anni la donna gestisce un’associazione che ha lo scopo di confortare le famiglie che hanno perso un figlio. Lei è convinta che sia possibile mettersi in contatto con le persone scomparse grazie ad una pratica.

Stefania Picasso e il dolore per la morte del figlio Alessio e di Franco Gatti, lei sostiene di essere in contatto con loro

Nel 2013 Franco Gatti e la moglie hanno dovuto fare i conti con un immenso dolore, la morte del figlio Alessio, il ragazzo aveva solamente 23 anno. La sofferenza è stata devastante per entrambi, lei credeva che nessun’altra perdita l’avrebbe fatta stare così male ma si sbagliava perché ha sofferto moltissimo anche per la scomparsa del marito.

A La volta buona Stefania Picasso ha rivelato alla conduttrice che riesce a restare in contatto con il marito e il figlio, a detta sua ha sempre ricevuto dei messaggi da entrambi. Come? Con la ‘scrittura automatica’, si tratta di una tecnica che permette di scrivere dei messaggi durante una fase di trance. A Caterina Balivo ha detto che il figlio le dà molti consigli, lei sente che Alessio e Franco Gatti sono sempre al suo fianco.

