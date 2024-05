Chi è Stefania Rotolo, com’è morta la madre di Jasmine Rotolo/ La malattia e il compagno Marcello Mancini

Stefania Rotolo avrebbe meritato un grande successo, sulla cresta dell’onda da giovanissima nel mondo dello spettacolo italiano e riconosciuta tra le showgirl e cantanti più promettenti della scena. Una malattia ha però interrotto non solo i suoi sogni ma anche la sua esistenza, strappandola agli affetti più cari e soprattutto a sua figlia di Jasmine Rotolo.

Stefania Rotolo – madre di Jasmine Rotolo – si è fatta notare nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni ‘70; prese parte a numerose trasmissioni di successo del tempo ma ancor prima ha mosso i primi passi al fianco di alcuni volti del mondo della musica che presto sarebbero diventati dei veri e propri colossi: da Loredana Bertè a Renato Zero. Dopo gli esordi come showgirl si mette in evidenza anche nel ruolo di conduttrice; molti ricorderanno il fortunato format “Piccolo Slam”, su Rai Uno, dedicato proprio all’universo musicale.

Stefania Rotolo, gli amori della conduttrice e madre di Jasmine Rotolo

Come anticipato, Stefania Rotolo ha dovuto fare i conti con una terribile malattia: un tumore uterino che a soli 30 anni l’ha portata a passare a miglior vita. Era il 1981 e lasciava ancora giovanissima sua figlia Jasmine Rotolo che poco dopo avrebbe seguito proprio le sue orme nel mondo della musica. Ma cosa sappiamo della vita privata e sentimentale della showgirl e conduttrice?

Stefania Rotolo – madre di Jasmine Rotolo – durante una tournée in Brasile conobbe Tyrone Harris (sassofonista americano) con il quale ha dato alla luce proprio la sua unica figlia. L’artista non ha però mai riconosciuto la figlia della conduttrice lasciandola dunque sola non solo dal punto di vista sentimentale ma anche per il ruolo genitoriale. L’amore è però tornato a splendere nella vita di Stefania Rotolo grazie a Marcello Mancini: noto autore televisivo e che per diversi anni è stato legato alla realizzazione del Festival di Sanremo. Purtroppo, a causa della triste e prematura scomparsa della conduttrice, anche questo amore è stato spezzato troppo presto.

