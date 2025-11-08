Chi è Stefania Sandrelli, la mamma di Amanda Sandrelli: attrice, ha avuto la figlia quando aveva solo 18 anni, dalla storia d'amore con Gino Paoli

Quando la recitazione è un affare di famiglia. Stefania Sandrelli, la madre di Amanda Sandrelli, che l’ha avuta quando aveva solo 18 anni, è una delle più grandi attrici italiane. Nata a Viareggio, ha cominciato a recitare dopo aver partecipato a soli 14 anni a Miss Italia, nel 1960, stupendo tutti con la sua bellezza. Da lì, infatti, è cominciata la sua carriera nel mondo del cinema: una carriera che è esplosa ben presto, con ruoli importanti inizialmente nel filone della commedia all’italiana e poi anche con parti sicuramente più impegnative.

La mamma di Amanda Sandrelli, come dicevamo, l’ha avuta quando aveva solamente 18 anni e già recitava da un paio. Aveva appena 16 anni, infatti, quando ha conosciuto Gino Paoli e si è innamorata di lui: nonostante fosse già sposato, il cantante ha ricambiato quel sentimento, vivendo con Stefania un amore folle, durato qualche tempo. Da questo rapporto è nata nel 1964 Amanda: Stefania, come dicevamo, era giovanissima ma questo non le ha impedito di essere una grande mamma per Amanda.

Chi è Stefania Sandrelli, la mamma di Amanda Sandrelli: “Casa era il luogo dell’amore”

Parlando della figlia, Amanda Sandrelli, Stefania Sandrelli ha rivelato qualche tempo fa: “Amanda sembrava il bambinello Gesù. E quella casa era il luogo dell’amore e della gioia. Anche mio fratello veniva spesso a trovarci e pure lui era in adorazione”. Dunque, nonostante fosse nata da una relazione extraconiugale e la mamma fosse una donna single, Amanda è cresciuta circondata dall’amore. Come Stefania, ha seguito la sua passione, arrivando a recitare ad alti livelli tra cinema e televisione. Tornando alla nascita di Amanda, Stefania, che aveva solo 18 anni, l’ha cresciuta con tutto il suo amore: ogni tanto, la piccola Amanda, era anche oggetto delle visite del papà Gino Paoli, che pur avendo un’altra famiglia, non ha mai dimenticato quella figlia nata da un suo grande amore.