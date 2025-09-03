Chi è Stefano Belingardi Clusoni, presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Dagospia lancia lo scoop: pizzicati insieme in un locale in Sardegna

Stefano Belingardi Clusoni è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

L’estate 2025 si è rivelata decisamente bollente sul fronte del gossip e, tra le protagoniste, ritroviamo ancora una volta Belen Rodriguez. Se l’ex marito Stefano De Martino ha ritrovato l’amore al fianco della nuova fidanzata Caroline Tronelli, la showgirl argentina ha vissuto un’estate altrettanto movimentata e caratterizzata da diversi flirt a lei attribuiti dalla cronaca rosa, ma mai realmente confermati.

La conduttrice in una recente intervista al settimanale Chi ha parlato del suo rapporto con l’amore e delle sue ultime relazioni sentimentali: “In questi anni, ho riempito dei vuoti che la vita mi aveva creato. Non voglio sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi faccio terapia perché voglio dare il meglio. Così, quando arriva qualcuno, non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo”.

Ora, però, potrebbe essere davvero arrivato qualcuno al suo fianco pronto a farle battere nuovamente il cuore. A lanciare il clamoroso scoop è Dagospia, che parla di qualcuno di speciale accanto a lei: Stefano Belingardi Clusoni.

Chi è Stefano Belingardi Clusoni: insieme a Belen in Sardegna

Ma chi è Stefano Belingardi Clusoni, presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Come riporta Dagospia, è un architetto milanese classe 1987 piuttosto affermato sulla scena meneghina, avendo dato vita a diversi progetti che hanno ridefinito lo skyline della città. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto in un locale in Sardegna, durante le vacanze della showgirl, dove sono stati paparazzati durante appassionati abbracci.

Un’ulteriore conferma di questa presunta nuova liaison sentimentale è arrivata dalla stessa Belen che, nelle ultime ore, ha condiviso un post su Instagram con diverse fotografie delle vacanze. Tanti scatti con gli amici, tra cui Christian Vieri e Costanza Caracciolo, e tra questi troviamo anche Belingardi Clusoni. “Hermosas vacaciones“, ovvero “belle vacanze“, ha scritto la showgirl a corredo del post: è davvero sbocciato un nuovo amore nella sua vita?