Chi è Stefano Bontempi, coreografo di Loretta Goggi/ Carriera, curiosità e vita privata

Nel contesto della danza e in particolare dei musical, brilla la stella di Stefano Bontempi; noto per il sodalizio con Loretta Goggi – del quale è da anni il coreografo – è soprattutto una figura di spicco nel settore del fosse-style oltre che apprezzato negli Stati Uniti d’America per i suoi meravigliosi spettacoli. Vanta una carriera coltivata e costruita nell’arco di diversi anni, sempre con estrema professionalità e mettendo in mostra unicamente la bellezza del suo talento.

Stefano Bontempi ha iniziato da giovanissimo a coltivare lo studio della danza tra accademia e corsi di formazione. La sua ‘volta buona’ è stata probabilmente l’incontro con Loretta Goggi; suo coreografo da anni e collaboratore per numerosi spettacoli, musical e progetti simili. Come anticipato, la sua carriera ha superato i confini nazionali arrivando fino agli Stati Uniti d’America dove i suoi musical risultano particolarmente amati da critica e pubblico. Anche in Italia non sono mancate le collaborazioni di spicco, sia per programmi televisivi che per spettacoli teatrali.

Stefano Bontempi, la riservatezza sulla vita privata e l’impegno benefico

A dispetto della grande notorietà dovuta al suo valore artistico, Stefano Bontempi risulta essere molto discreto a proposito della sua vita privata. Nel tempo non sono emerse curiosità rilevanti riferite al suo stato sentimentale e non è dato sapere se abbia una fidanzata, moglie o dei figli. Come giusto che sia, la sua priorità sarà quella di voler separare la sfera pubblica e professionale da quella più intima e legata agli affetti.

Della vita privata e quotidiana di Stefano Bontempi – stando a quanto riporta Tag24 – sappiamo però che è molto attento e attivo nel campo della beneficenza. Molti dei suoi spettacoli hanno come finalità proprio il destinare il ricavato ad organizzazioni che si occupano di campagne rivolte al rispetto e tutela dell’ambiente e agli animali, così come per malattie che ancora oggi necessitano di ricerche importanti.

