Stefano Borgia, chi è il finalista di The Voice Senior 2023/ Amico dei Ricchi e Poveri e Mina…

Stefano Borgia: chi è il finalista di The Voice Senior 2023?

Stefano Borgia, 60 anni, di Roma, è un cantautore ed è uno dei finalisti di The Voice Senior 2023! I coach Ricchi e Poveri lo hanno scelto dopo l’esibizione della semifinale sul brano “La leva calcistica della classe ’68” di Francesco De Gregori.

Su sé stesso Stefano ha raccontato: “Ho scritto tante canzoni ma quella che più mi fa emozionare è quella che ho scritto per Toto Cotugno, Le mamme. Mi ricordo di averla scritta sul pianoforte a casa di mia madre e mi ricordo la sua mano sui capelli quando ho cominciato a farle ascoltare le prime note e le prime parole del testo. Quando sei un cantautore nasci con questa voglia di far diventare le storie una canzone, nel mio caso di notte ti siedi davanti a un pianoforte o prendi una chitarra e ti viene voglia di raccontarle queste storie. Nella mia vita ho amato 4 cose tantissimo: la famiglia, le donne che sono state le muse ispiratrici per le mie canzoni, la musica e gli animali. Da questo poi nascono le mie canzoni. Qualche volta l’autore vorrebbe tornare cantautore e spero che con The Voice avrò questa occasione”. Stefano è un cantautore di successo e uno dei suoi brani fu scelto anche da Mina per il suo album “Bula bula”.

Stefano Borgia, il percorso a The Voice Senior 2023 e la finale

Il cantautore e finalista di The Voice Senior 2023 Stefano Borgia ha dichiarato di non avere nessun rimpianto: “Ho fatto tutto quello che volevo fare nella vita, anche gli errori sono parte del nostro percorso”. Stefano si è esibito per la prima volta a The Voice con il brano “Portati via” di Mina.

I Ricchi e Poveri si sono girati immediatamente e a seguire anche tutti gli altri coach ad eccezione di Loredana Bertè. I Ricchi e Poveri hanno rivelato di essere amici di infanzia di Stefano, lo hanno abbracciato e poi hanno aggiunto che Stefano ha scritto un brano anche per loro: “Cara Susanna”. Stefano alle audizioni ha anche cantato “Le mamme” facendo piangere il coach Clementino. Il cantante ha scelto i ricchi e poveri anche perché in passato è stato con loro al Festival di Sanremo e hanno sempre fatto parte della sua vita. Prima della semifinale Stefano aveva dichiarato: “Di errori ne ho fatti e adesso sto cercando di andare avanti”. Dopo l’esibizione della semifinale i Ricchi e Poveri erano entusiasti: “Graffi il cuore quando canti” e il pubblico non era da meno; sarà lui il vincitore di The Voice Senior 2023?

