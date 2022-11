Chi è Stefano Caccavari, Nuovi eroi/ L’amore per la terra d’origine in una startup

Stefano Caccavari tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 7a puntata: separazioni, reunion e crisi per Michele e Solange

Tra questi c’è anche Stefano Caccavari premiato tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Charlie Gnocchi ci prova con Oriana/ "Voglio vedere se succede qualcosa" è polemica

Stefano Caccavari premiato dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Stefano Caccavari, il cittadino insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Stefano è un ragazzo calabrese che porta con sé gli antichi valori tramandati dalla sua famiglia e in particolare da nonna Concetta. L’amore per la terra d’origine lo porterà a ideare un metodo alternativo per rivalutare il territorio in cui è nato.

Una storia di vita quella di Stefano che, nel 2016 organizza una operazione di crowdfunding ,per avviare il primo Mulinum a San Floro “in provincia di Catanzaro”. Nasce così il progetto di una startup agricola che vuole replicare, grazie a una raccolta fondi permanente e in continua espansione, il modello calabrese in ogni regione italiana, adeguandolo “ogni volta” alle tipicità locali. Oggi Mulinum è un’azienda agricola nata in Calabria dal sogno di dar vita a una filiera del grano completa e controllata in ogni suo passaggio, che parte dalla coltura in biologico di varietà di semi esclusivamente locali per arrivare alla produzione di farine integrali, macinate a pietra. Successivamente le farine vengono trasformate in pane secondo “antiche ricette e con l’utilizzo di lievito madre” e in prodotti da forno dolci e salati.

Rosalinda Cannavò ha il Covid: come sta?/ "Mai avuto un mal di testa così forte. Stanchezza infinita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA