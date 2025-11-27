Tutto su Stefano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Gloria Nicoletti.

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e donne c’è Stefano, un signore di 46 anni che arriva dalla provincia di Venezia e che, sebbene sia sfortunato in amore, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al dating show di canale 5 per conoscere Gloria Nicoletti. Stefano che non ha mai trovato la donna con cui convolare a nozze è stato conquistato non solo dalla bellezza di Gloria, ma anche dal suo carattere estroverso e allegro. Dopo un primo appuntamento durante il quale la dama del trono over ha apprezzato il carattere pacato di Stefano, ha deciso di portare avanti la conoscenza.

Una frequentazione che è appena iniziata e che potrebbe regalare a Gloria il lieto fine che tanto sogna e che, finora, non è riuscita ad ottenere nonostante si sia sempre tuffata nelle sue frequentazione.

Stefano e Gloria Nicoletti: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 27 novembre 2025, Stefano e Gloria Nicoletti tornano al centro dello studio per confrontarsi. “Come vanno le cose?”, chiede Maria De Filippi. “Molto bene. Siamo usciti quattro volte anche se non è facile trovare tempo per parlare con lui perché lavora sui turni”, dice Gloria. Si scopre così che Stefano lavora come vigile urbano portando Tina Cipollari a svelare che, nell’ultimo mese, ha pagato 800 euro di multe.

Nonostante tra i due vada tutto bene, Gloria decide di conoscere Pietro, un 49enne di Milano che ha deciso di scendere in studio per conoscerla. La scelta di Gloria di conoscere un altro cavaliere delude Stefano che avrebbe preferito avere una frequentazione esclusiva.