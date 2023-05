STEFANO CORTI, COMPAGNO BIANCA ATZEI/ “Ora proveremo ad avere una figlia…”

Stefano Corti racconta la sua nuova paternità a Verissimo, con la sua proverbiale ironia. “Per sicurezza faremo il test del Dna, devo essere sicuro che sia mio”. La battuta è legata al fatto che la compagna Bianca Atzei sia gelosa del fatto che sui social rimarcano la somiglianza col papà. “All’inizio avevo paura che ci trasformasse la vita”. Ma Stefano Corti già guarda al futuro: “Io vorrei una femmina. Lei ora non se la sente. Io e Bianca a breve cercheremo…”. Ma la fidanzata ha subito smentito: “No, mi deve dare il tempo, nostro figlio ha solo quattro mesi”. Stefano Corti, tra l’altro, non teme il fatto che possa arrivare un altro maschietto: “Proveremo ad oltranza”.

Stefano Corti ha raccontato con ironia anche i momenti in cui resta da solo col figlio: “Ogni volta… scarica. Mi guarda, ride e scarica”. Ma non è finita qui: “Ha già l’armadio più grande del mio, è incredibile. La cabina armadio è per lei e lui, io poi vado a cercare le cose in lavanderia”. Il primo figlio, nato da un’altra relazione, ha 15 anni e vive in Francia. “Ora mi sento più sicuro di me stesso, quando l’ho avuto ero giovanissimo”. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è Stefano Corti e come ha conosciuto Bianca Atzei?

Stefano Corti, compagno della cantante Bianca Atzei, sabato 6 maggio sarà insieme a lei ospite di Verissimo per parlare della gioia provata da quando è diventato padre del piccolo Noa. Stefano Corti, classe 1985, è stato uno speaker radiofonico a RTL 102.5, ha partecipato a Pechino Express, ha lavorato in molti programmi televisivi ma è soprattutto un volto noto del programma televisivo Le Iene, con le sue interviste ha fatto riflettere ma anche sorridere molti spettatori e continua a farlo anche sui social insieme alla compagna Bianca Atzei, con cui spesso condivide riflessioni e sketch ironici.

Stefano e Bianca sono una coppia molto amata su Instagram ma com’è nata la loro storia d’amore? Dal 2016 al 2019 Stefano Corti ha avuto una storia d’amore molto importante con Veronica Ruggeri ed era diventato padre per la prima volta del piccolo Gabriele; poco dopo la separazione dei due, Stefano è stato paparazzato insieme a Bianca e da quel momento i due sono sempre stati avvistati insieme fino a “uscire allo scoperto” e diventare una delle coppie più amate dai social.

Stefano Corti e Bianca Atzei: matrimonio in vista?

Dopo essersi innamorati, Stefano Corti e Bianca Atzei sono diventati molto complici, lui le ha anche fatto uno scherzo a Le Iene mostrando a tutta Italia la loro intesa. Dopo quel 2019 sono cambiate tante cose per la coppia, a gennaio Stefano e Bianca sono diventati genitori del piccolo Noa Alexander e la iena aveva dichiarato: “E’ più dura di quello che raccontano ma ce la faremo. Non è scontato diventare papà. Sono grato perché lo sono diventato due volte in età molto diverse tra loro. Ho un ragazzo splendido e un bambino meraviglioso. Loro mi ricordano che sono adulto”.

Stefano sui social ha anche rivelato il desiderio di avere una bambina da Bianca ma la Atzei ironicamente ha lanciato una bella frecciatina: “Prima però mi sposi”. Bianca ha sempre descritto il compagno Stefano come un tornado che ha stravolto la sua vita positivamente e dentro di se ha sempre sognato di sposarlo; lui per lei c’è stato nei momenti belli ma anche in quelli brutti come il periodo in cui la Atzei è stata molto male durante la gravidanza, e alcuni pensano che la proposta di matrimonio, tra qualche mese, possa anche arrivare.











