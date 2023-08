Chi è Stefano Giovino, futuro sposo di Luisa Corna/ Il matrimonio programmato per settembre

Stefano Giovino, promesso sposo di Luisa Corna: ex comandante della Compagnia di Chiari

Capita più che spesso di appassionarsi alle dinamiche sentimentali dei personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto quando le dinamiche sono rosee. Un esempio è senza dubbio rappresentato da Luisa Corna e Stefano Giovino, finalmente giunti ad un passo dal grande passo del matrimonio. Insieme da quasi 10 anni, avevano già programmato la cerimonia nuziale per poi ritrovarsi a rimandare per le ristrettezze dovute al Covid. Ora però nessun ostacolo sembra poter arginare i sogni d’amore della cantante; il prossimo 9 settembre convolerà a nozze con Stefano Giovino presso il Palazzo sull’Oglio in provincia di Brescia.

Luisa Corna: "Mai sentita attraente"/ "Io e Stafano volevamo sposarci, ma poi…"

Ad annunciare i dettagli sul prossimo matrimonio tra Luisa Corna e Stefano Giovino – come riporta Today – è direttamente il Giornale di Brescia. La celebrazione avverrà intorno alle ore 11 presso la “Madonnina”, ovvero il santuario sacro della Madonna di Lourdes. A differenza della cantante, il suo futuro marito non gode della medesima notorietà non essendo parte del mondo dello spettacolo. Quello che si conosce sul suo conto è frutto di alcune interviste di Luisa Corna che gli ha sempre rivolto parole dense d’amore. “E’ un ufficiale dei carabinieri, più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”.

Luisa Corna "Soffro di claustrofobia, che paura a Tale e Quale!"/ "Durante il calco…"

Stefano Giovino e Luisa Corna, il matrimonio a settembre dopo 9 anni di fidanzamento

L’aneddoto sul colpo di fulmine tra Luisa Corna e Stefano Giovino è stato raccontato dalla cantante stessa nel corso di un’intervista – come riporta Today – risalente allo scorso 2016. Da allora sono trascorsi ben 8 anni e per la coppia l’amore è cresciuto di giorno in giorno. Come anticipato, insieme avrebbero compiuto il grande passo del matrimonio già alcuni anni fa; purtroppo però la pandemia dovuta al Covid-19 – con restrizione annesse – impedì che la tanto agognata celebrazione avesse luogo in quel periodo.

Fausto Leali e Luisa Corna/ "Noi amici veri, a Sanremo eravamo la strana coppia!"

Sempre ripercorrendo alcune vecchie interviste di Luisa Corna – riportate dal portale – è possibile percepire tutta la bellezza del rapporto con Stefano Giovino, suo promesso sposo. “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perchè non ha modo di esserlo, si fida di me… Grazie a lui ho conosciuto il mondo dell’arma, che non conoscevo, un mondo fatto di persone straordinarie”. Oltre alle evidenti parole al miele nei confronti del suo compagno, la cantante ebbe modo anche di spiegare come la differenza d’età non sia mai stata un vincolo. “La differenza d’età non è mai stato un problema, anzi: lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA