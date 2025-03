La splendida Luisa Corna, attrice ma anche cantante nonché ex modella, è da anni felice con il marito Stefano Giovino, sposato solamente nel 2023 ma suo compagno da molti anni ormai. Il marito di Luisa Corna è un carabiniere: nel momento del loro “sì”, infatti, indossava la splendida uniforme in divisa.

Luisa Corna e il marito Stefano Giovino hanno aspettato molto prima di convolare a nozze e hanno fatto questo passo solamente dopo nove anni insieme. Il loro matrimonio, arrivato poco più che un anno fa, continua con gli alti e bassi di ogni coppia, ma al di là di qualche discussione, come spiegato da Luisa Corna il loro segreto è quello di riuscire a ritrovarsi subito “con leggerezza, anche se discutiamo un pochino”.

Stefano Giovino, marito Luisa Corna, ha ben 14 anni in meno di lei. Nonostante sia più piccolo della moglie è già papà di due bambini nati ben 16 e 14 anni fa, da una precedente relazione. Come abbiamo già detto fa il carattere e più precisamente guida il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania in Livorno. La coppia vive infatti a Livorno, dove lui lavora: nonostante lei faccia un lavoro che la rende molto conosciuta e apprezzata, Luisa Corna ci tiene alla sua privacy e per sua stessa ammissione, ama tenere private le questioni che riguardano il suo matrimonio.

Chi è Stefano Giovino, marito Luisa Corna: matrimonio dopo nove anni

Luisa Corna e il marito Stefano Giovino si sono sposati dopo nove anni di storia. Lei, in abito bianco tradizionale, lui con la divisa ufficiale da carabiniere: le nozze sono state celebrate a Palazzolo, nel Santuario della Madonna di Lourdes. Luisa Corna e il marito Stefano Giovino sono stati insieme per nove anni prima di dirsi “sì”: nel 2014 è partito l’amore tra i due, e come raccontato dall’attrice, tra loro è stato colpo di fulmine: “Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita”.

