Stefano Massini, autore italiano di fama internazionale. Dal Tony Award alle curiosità di vita privata: la compagna Luisa Cattaneo.

Il valore di una penna, intesa nel senso creativo del termine e non in riferimento all’oggetto, è strettamente legato alla capacità di veicolare emozioni che chi ascolta, o legge, riconosce come vicine se non proprie. E’ questo uno dei meriti che ha reso Stefano Massini tra gli autori italiani più apprezzati; capace di superare i confini nazionali con il suo stile che si sposta dalla creazione teatrale in qualità di drammaturgo al ruolo di scrittore.

Il punto più alto della carriera di Stefano Massini è forse datato 2022; lo scrittore è stato infatti il primo italiano a ricevere uno dei riconoscimenti internazionali più ambiti del settore, il Tony Award. Si tratta di un premio che può essere considerato il ‘fratello’ dell’Oscar che riguarda invece il cinema. Merito dell’opera teatrale ‘Lehman Trilogy’, un vero e proprio monumento che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Stefano Massini, dall’aggressione a Torino per il libro su Hitler al rapporto con la compagna Luisa Cattaneo

Ma da dove parte la carriera di Stefano Massini? I primi passi coincidono con l’esperienza al Piccolo Teatro di Milano in qualità di assistente di Luca Ronconi. Da qui i suoi testi prendono vita ed è subito evidente il talento e l’estro, con pochi eguali; sboccia con la creazione di opere non solo relegate al contesto teatrale ma anche per i copiosi interventi televisivi. L’ars oratoria lo rende fruibile a tutti, capace di penetrare le barriere dei più scettici e imponendosi come quasi magnetico nel suo modo di narrare, raccontare. Si ricorda – tra le esperienze più significative in riferimento al piccolo schermo – il suo contributo a ‘Piazza Pulita’.

Dall’attualità ai temi sociali, ogni suo intervento è stracolmo di riferimenti e spunti che stimolano la riflessione. Da annoverare anche un evento spiacevole, subito da Stefano Massini; l’autore, lo scorso anno, venne aggredito al Salone di Torino nel corso della presentazione di un suo libro su Hitler. “Era un uomo di 70 anni” – raccontava Massini, come riporta l’Ansa – “Si è seduto in prima fila e mi diceva: ‘Comunista, tu vai da Fazio, vi raccontate le cose senza contradditorio, Hitler non era così come lo descrivi’…”.

L’attitudine di Stefano Massini lo ha sempre portato a prediligere la strada della riservatezza per ciò che concerne la sua vita privata. Rari sono i riferimenti tra interviste e dichiarazioni; in passato ha però rivelato di essere legato da diversi anni all’attrice Luisa Cattaneo. Con la compagna pare non abbia avuto figli ma ha sottolineato come il sentimento tra loro sia stato spesso stimolo e punto di riferimento per la creazione e stesura di alcuni dei suoi testi più intensi e toccanti.