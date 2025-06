Chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro: "Con lui stiamo talmente bene insieme che vogliamo allargare la famiglia e..."

CHI È STEFANO ORADEI? “CI SIAMO TROVATI COME DELLE ANIME PURE QUANDO…”

Chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, e cosa sappiamo di questa storia d’amore coronata di recente con le nozze? Questo pomeriggio, su Rai 2, rivedremo sul piccolo schermo la conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, pugliese dato che sarà ospite del programma condotto da Monica Setta, “Storie di donne al bivio”: e nel racconto della 47enne, già con una lunga carriera alle spalle nel mondo dello spettacolo, ci sarà sicuramente spazio anche per la sua intensa vita sentimentale e nella quale sembra avere trovato finalmente una sua stabilità con l’attuale compagno.

Raccontiamo quindi chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, e di com’è entrato nella sua vita, ma facendo innanzitutto un passo indietro nel tempo e precisamente al 2005…

…ovvero l’anno in cui l’ex Miss Italia (fu eletta reginetta del più prestigioso concorso di bellezza nel lontano 1999) saliva per la prima volta all’altare assieme a Francesco Cozza, ex calciatore calabrese con esperienze in Serie A e che ha militato tra le fila della Reggina, proprio come un altro degli storici partner della conduttrice.

Per scoprire chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, infatti, dobbiamo dare conto del matrimonio durato 12 anni tra Cozza e la donna e nel corso del quale era diventata mamma per due volte di Francesco e Nicolas. Dopo una relazione con un altro calciatore, Lorenzo Amoruso, la Nazzaro si era legata sentimentalmente a Stefano Oradei, ballerino e insegnante di ballo con cui si è sposata nel maggio dello scorso anno in seconde nozze e assieme al quale è protagonista del reality show “The Couple”, andato in onda quest’anno sulle reti Mediaset da aprile a maggio.

MANILA NAZZARO, “INCINTA DI STEFANO ORADEI? SOLO GOSSIP, MA ORA VOGLIAMO…”

Ma chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, e come si sono conosciuti i due? Correva il 20203 e, archiviata la liaison con Amoruso, l’attrice si era avvicinata al ballerino diventato famoso per la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”. Classe 1983 e dunque 41enne (ha sei anni in meno di sua moglie), Oradei è un insegnante di danza esperto soprattutto di bachata, salsa, merengue e balli latino-americani: di lui sappiamo che ha vissuto a Roma per tanti anni, con alcune esperienze imprenditoriali anche in Svezia.

“Noi due ci siamo trovati come delle anime pure” aveva raccontato Stefano parlando della classica scintilla che aveva acceso tra di loro l’amore. “Per questo la nostra storia d’amore è nata in modo spontaneo” aveva aggiunto il ballerino a proposito della donna che sarebbe, a suo dire, il primo e l’ultimo pensiero della giornata.

Scoprendo chi è Stefano Oradei, il marito di Manila Nazzaro, possiamo aggiungere un altro tassello, ovvero il fatto che la conduttrice radiofonica, già madre di due figli, avrebbe voglia di vivere ancora una volta l’esperienza della maternità assieme all’attuale compagno, segno di una serenità famigliare ritrovata dopo alcune relazioni finite male. A soli cinque mesi dal loro primo incontro, avvenuto durante un evento benefico nel dicembre 2023, i due avevano deciso di salire all’altare e anche di provare ad avere un figlio: “Se sono incinta? Non si sa, nel senso che tutto è possibile. È un’estate intera che, ogni volta che pubblico una foto sui social, parte il gossip…” aveva rivelato proprio nel salotto di Monica Setta parlando del suo desiderio di avere un figlio dopo i 40 anni.

“Con Stefano ci abbiamo provato anche con cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita (…) Ma stiamo talmente bene insieme che vogliamo allargare la famiglia” aveva aggiunto al magazine ‘Di Più’ accennando al fatto che è ancora fertile e che, se un bimbo non dovesse arrivare in modo naturale, “siamo pronti ad affidarci alla scienza”.