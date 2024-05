Chi è Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro/ Il ballerino a Verissimo: “Dire ‘mia moglie’ è meraviglioso…”

Stefano Oradei è stato ospite questo pomeriggio con Manila Nazzaro a Verissimo, per la prima volta in qualità di marito e moglie. Pochi giorni fa hanno impreziosito la loro unione con una sfavillante cerimonia per il matrimonio, preceduta dalle firme nero su bianco del rito civile. Un passo doveroso, sentito, tutto in nome del forte amore che li ha travolti come confermato anche dalle parole del ballerino nel salotto di Silvia Toffanin: “Mi sento ancora agitato, dire ‘mia moglie’ è meraviglioso…”.

Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro, ha raccontato a Verissimo tutta la gioia che lo investe dal primo giorno in cui ha incontrato la sua dolce metà; passando proprio per il punto più alto sancito dal grande passo del matrimonio. “Stiamo vivendo una favola insieme, un amore incredibile e sincero. A lei faceva piacere ricevere una sorpresa del genere; alla cerimonia ci sono state alcune delle canzoni che significano tanto per noi…”.

Stefano Oradei a Verissimo: “Con Manila solo sorrisi e felicità…”

Proseguendo nel romantico racconto del matrimonio, Stefano Oradei – marito di Manila Nazzaro, dopo aver osservato le immagini della cerimonia ha trattenuto con fatica la commozione: “Siamo felici, io ho solo sorrisi e felicità, lacrime di gioia: tutto ciò che stiamo raccontando da sempre da quando ci siamo incontrati. Il cuore che batte forte ogni giorno, dalle cose più semplici agli impegni più importanti. La cosa bella del matrimonio penso sia proprio questa; condividere insieme gioie e dolori. Se ci saranno ostacoli, li vivremo insieme!”.











