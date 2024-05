Chi è Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro/ Il matrimonio celebrato in ‘anticipo’

La data fissata in rosso sembrava dover essere il 13 maggio, e continua ad esserlo, ma l’atto più importante si è compiuto lo scorso 4 maggio: Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono ufficialmente diventati moglie e marito. Per la sorpresa dei fan che non vedevano l’ora di assaporare tramite scatti e video la cerimonia nuziale prevista per la settimana prossima, la conduttrice ha spiazzato condividendo il suo viaggio verso il Campidoglio di Roma per mettere nero su bianco il rapporto d’amore con suo marito Stefano Oradei.

Manila Nazzaro e suo marito Stefano Oradei si sono dunque sposati con rito civile mentre la prossima settimana – il 13 maggio – si terrà la tanto attesa cerimonia dove non mancheranno tra gli invitati amici, parenti ma soprattutto volti noti del mondo dello spettacolo. “Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta” – aveva raccontato la conduttrice – “Ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita. E poi, ripeto, anche io ho l’entusiasmo del primo matrimonio, non ricordo nulla delle mie nozze”.

Stefano Oradei e Manila Nazzaro: ‘già’ marito e moglie in attesa della cerimonia il 13 maggio

Buona parte dei personaggi noti che prenderanno parte alla cerimonia per il matrimonio tra Manila Nazzaro e suo marito Stefano Oradei sono amiche conosciute proprio nel mondo dello spettacolo, con le quali l’ex Miss Italia ha condiviso esperienze recenti e passate. Da Milena Miconi ad Angela Melillo, passando per Matilde Brandi e Veronica Maya.

Nel frattempo, ancor prima di emozionarsi al rito civile in Campidoglio per il matrimonio con suo marito Stefano Oradei, Manila Nazzaro aveva già avuto modo di rispettare la tradizione con uno sfavillante addio al nubilato a Montecarlo. “Una realtà molto lontana dalla nostra; lì per due giorni ci siamo sentite delle principesse…” – questo il racconto dell’ex Miss Italia, riportato da Libero.

