Stefano Oradei, chi è il marito di Manila Nazzaro: un amore travolgente consacrato dal matrimonio nel 2024.

L’amore è centrale nella vita di Manila Nazzaro e per l’attualità corrisponde alla splendida liaison con il marito Stefano Oradei. Un sentimento travolgente che in pochi anni li ha spinti alla costruzione di una famiglia e soprattutto verso il grande passo del matrimonio avvenuto proprio di recente, precisamente nel 2024.

La showgirl ha ritrovato il sorriso al fianco dell’ex ballerino di Ballando con le stelle, lei stessa ha sottolineato la rilevanza dell’incontro proprio in funzione di un periodo difficile della sua vita: “Un amore salvifico, con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa”.

Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro, non è certo restio quando si tratta di spendere parole al miele per la splendida storia d’amore condivisa. “Il nostro è stato un incontro di anime, con lei mi sembra di vivere un sogno”, ha dichiarato il ballerino mettendo in evidenza, come fatto anche dalla showgirl, l’impatto gioioso del loro incontro. Insieme hanno tentato anche di ampliare la famiglia – lei già madre di 2 figli – ma pur non essendo riusciti a concretizzare il desiderio si sono ritrovati più uniti che mai.

Stefano Oradei, marito di Manila Nazzaro: “Il nostro è stato un incontro di anime…”

“Abbiamo provato ad avere un figlio ma anche se non ci siamo riusciti il nostro legame è ancora più forte”, parole importanti quelle di Manila Nazzaro che avrebbe voluto rendere padre suo marito Stefano Oradei ma, nonostante non sia accaduto, è raggiante nel raccontare l’affetto che corrisponde ai suoi due figli Francesco Pio e Nicolas, nati da relazioni precedenti della showgirl.

Anche Stefano Oradei – marito di Manila Nazzaro – si è espresso con parole dolci a proposito del figlio che non è ancora arrivato. Il ballerino ha infatti sottolineato come il suo desiderio di paternità sia totalmente rivolto ai figli della sua dolce metà; un ruolo ‘diverso’ ma ugualmente intenso e sentito.

