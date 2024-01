Chi è Stefano Reali/ Dall’esordio con Sergio Leone alla nomination all’Oscar ma vita privata top secret

Chi è Stefano Reali

Stefano Reali è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 31 gennaio, ma chi è l’ospite di Caterina Balivo? Nato a Frosinone il 3 novembre 1957, Stefano Reali lavora da tempo nel mondo dello spettacolo e nel corso degli anni si è tuffato in esperienza diverse, dalla regia alla sceneggiatura fino alla musica e all’insegnamento. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, Reali si è diplomato in Musica Jazz al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Avendo una grande passione anche per il cinema, si è anche diplomato in regia e sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia.

L’esordio di Reali arriva nel 1982 quando lavora come assistente alla regia nel film “C’era una volta in America” di Sergio Leone. E’ l’inizio di una carriera straordinaria costellata da tanti successi e riconoscimenti nel corso degli anni.

La carriera di Stefano Reali

Nel 1985, Stefano Reali ottiene una candidatura all’Oscar nella categoria “Best Live Short Film” con il cortometraggio “Exit”, co-diretto con Pino Quartullo. Ha lavorato anche con alcuni degli attori più amati dal pubblico e più apprezzati dagli addetti ai lavori comeGiuliano Gemma, Sabrina Ferilli, e Raoul Bova,

Stefano Reali, inoltre, si è anche dedicato all’insegnamento come si legge sul portale Amalfi Notizie. In particolare, ha insegnato “Struttura della Sceneggiatura” nel corso di Scrittura Creativa RAI-SCRIPT, regia e sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e alla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. Della sua vita privata, invece, non si sa assolutamente niente.











