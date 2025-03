Tutto su Sunny, la fidanzata di Fabio Testi

Nella vita di Fabio Testi, l’amore non è mai mancato e, da qualche mese, nel cuore dell’attore, c’è un nuovo amore. Testi che, in passato, ha avuto compagne più giovani, anche questa volta, si è innamorato di una donna più giovane di lui. Lei si chiama Sunny, non si sa effettivamente quanti anni abbia ed è stata presentata al pubblicato dallo stesso attore nel corso della puntata de La volta buona trasmessa il 27 febbraio 2025. Sunny, fa parte della vita di Fabio Testi da alcuni mesi.

Lei non fa parte del mondo dello spettacolo. Come ha specificato Testi, Sunny non è un’attrice anche se è comunque un’artista. La donna, infatti, lavora nel mondo immobiliare ed è una pittrice avendo una passione per la pittura sin da quando era bambina.

Sunny e Fabio Testi: il segreto del loro amore

Nessun progetto per Fabio Testi e Sunny che si stanno godendo la relazione giorno per giorno come hanno spiegato ai microfoni de La volta buona. “Viviamo giorno per giorno, ognuno ha la sua libertà e ogni tanto facciamo qualche viaggetto“, ha raccontato Testi a Caterina Balivo.

L’attore appare sereno e felice di vivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto a Sunny che è riuscita a conquistare il cuore dell’attore che non rinuncia all’amore e che, anche dopo la fine delle ultime storie, ha deciso di rimettersi in gioco e aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale proprio accanto a Sunny che, a sua volta, si gode la relazione con il grande attore.