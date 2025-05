C’è anche Rose Pacatte tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio su Raiuno. Un nuovo viaggio alla scoperta di storie di vita quotidiana di persone famose, ma anche comuni tutte accomunate dall’amore e dalla positività. Tra queste c’è anche la storia di Rose Pacatte, membro delle Figlie di San Paolo, specialista in educazione all’alfabetizzazione mediatica. Non solo, Rose è anche fondatrice e direttrice del Pauline Center for Media Studies di Los Angeles e si occupa di recensire film per catechisti e giovani per RCLBenziger.

Sandro Giacobbe a Verissimo: "I miei genitori hanno fatto sacrifici"/ "Il tumore mi ha creato problemi"

La Pacatte è un personaggio conosciuto anche per il programma online di interviste e recensioni dal titolo “The Industry with Sister Rose on the IN Network” e ha un blog personale “Sister Rose atthe Movies”.

Chi è Rose Pacatte, la Suora autrice e giornalista

Rose Pacatte si è laureata con specializzazione in catechesi e comunicazione, ma successivamente si è anche perfezionata seguendo un master in Media Studies presso l’Institute of Education dell’Università di Londra, nel Regno Unito. Poi è partita alla volta dell’Università di Dayton dove ha conseguito un certificato in Comunicazione Pastorale. Una suora impegnata nel sociale, visto che tiene corsi di educazione all’alfabetizzazione mediatica per catechisti e adulti oltre ad occuparsi attivamente di SIGNIS, l’associazione cattolica mondiale per la comunicazione.

Chi è Frate cappuccino Fra Emiliano Antenucci?/ "Il silenzio è lingua di Dio e linguaggio dell’amore"

Il suo nome è stato spesso chiamato a partecipare a giurie cattoliche ed ecumeniche ai festival cinematografici di Venezia, Locarno, Berlino e Newport, nonché al festival televisivo di Montreux. Non solo, Rose Pacatte è anche autrice o coautrice di 15 libri su cinema, cinema, Scrittura e educazione all’alfabetizzazione mediatica. Intervista da Radio Vaticana-Vatican News ha parlato anche di Madre Teresa di Calcutta invitando tutti ad una riflessione su tutto il bene che avviene nel mondo e di cui non siamo consapevoli.