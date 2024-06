Chi è Sylvie Vartan: dal marito Tony Scotti al ritiro dalle scene/ “60 anni che canto no stop, ora basta”

Sylvie Vartan, il successo della cantante francese e l’annuncio del ritiro dalle scene

Sylvie Vartan è una celebre cantante francese che ha avuto grande successo anche in Italia, esplodendo tra gli anni’60 e ’70. Dopo 10 anni di assenza dal piccolo schermo, recentemente è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle scene. “Sono 60 anni che canto non stop in un turbinio continuo, anche la mia famiglia viaggia con me, è venuto il momento di prendere le distanze. Voglio fare quello che non ho fatto prima, leggere libri che non ho letto, vedere film che non ho visto”, ha detto la cantante, che ad agosto compirà 80 anni.

Prima di dire addio ai grandi palchi, Sylvie Vartan terrà un ultimo evento, esibendosi l’8, 9 e 10 al Dome di Parigi. Saranno, dunque, gli ultimi concerti prima del suo addio definitivo alle scene. La cantante si dedicherà così alla famiglia a tempo pieno e alle sue grandi passioni.

Chi sono Johnny Hallyday e Tony Scott, ex e attuale marito di Sylvie Vartan

Celebre per la sua musica, Sylvie Vartan negli anni ha fatto parlare di se anche per la sua vita privata e amorosa. Due i grandi amori della sua vita: il cantante e attore francese Johnny Hallyday e l’attuale marito Tony Scott. “Ho vissuto una vita intensa, una carriera incredibile e due grandi amori: quindici anni con Johnny Hallyday e quaranta con mio marito”, ha raccontato la Vartan a Domenica in.

Johnny Hallyday e Sylvie si sposarono nel 1965 con una cerimonia in pompa magna. Successivamente hanno avuto un figlio ma due anni dopo le nozze iniziarono a circolare la voci di crisi per la coppia. “È finita per il lavoro, per vari cattivi incontri, un folle amore lungo 20 anni” ha raccontato la cantante, “Lui è stato il sole della mia vita anche artistica”. Qualche anno dopo l’incontro con Tony Scotti e il matrimonio nel 1984 che dura ancora oggi.











