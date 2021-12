Chi è Tananai, a Sanremo Giovani 2021/ Canzone”Esagerata”, vincerà pass Sanremo 2022?

Tananai con la canzone “Esagerata” per provare a vincere Sanremo Giovani 2021

Tananai è arrivato a Sanremo Giovani 2021 portando la canzone intitolata Esagerata. Questa canzone è stata creata dal ragazzo insieme al suo produttore D.Whale, partendo da una semplice linea di basso. Tananai ha affermato che è stato subito conquistato dal mood e per questa ragione ha deciso di girare anche un videoclip della canzone. Questo brano parla di una relazione senza equilibrio, con alti e bassi, che si perde e si riconquista perché la ragazza amata è “esagerata”.

Il ragazzo è sicuramente ambizioso e vuole avere successo nel mondo della musica italiana. Nel corso di un’intervista si è dimostrato molto spigliato, adatto ad entrare nel mondo della musica italiana. Inoltre, ha affermato che Sanremo Giovani è l’occasione perfetta per uscire dalla sua comfort zone, arrivando a farsi conoscere al grande pubblico. Questo cantante ha fame di successo e il pubblico non dovrebbe stupirsi se da qui a poco tempo lo vedrà su palcoscenici molto più famosi.

Chi è Tananai (Alberto Cotta Ramusino), cantante con l’arte di fare tutto da solo

Tananai è un ragazzo di Milano, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, ha le idee ben chiare e vuole vincere questa edizione. Iniziò a suonare ad appena 14 anni, quando capì come fare per incidere melodie utilizzando solo voce e chitarra. Nel corso del tempo, riesce a migliorare sempre di più, specializzandosi nella creazione di canzoni di vario genere. Ancora oggi, che Tananai sta salendo alla ribalta, è sempre riuscito a scrivere e produrre in autonomia, facendo tutto da solo. Tuttavia, viene accompagnato anche da D.Whale, il suo produttore di fiducia che può aiutarlo a migliorare ulteriormente.

