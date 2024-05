Chi è Tania Bambaci, compagna di Samuel Peron/ La crisi nel 2020: “Stavamo per lasciarci…”

Tania Bambaci e Samuel Peron condividono l’amore dal 2013, ben 11 anni, ma non solo; entrambi vivono ardentemente la passione per l’arte seppur in due settori differenti. Lui come ben noto è ballerino e maestro di danza, da anni militante nel programma “Ballando con le stelle” e attualmente impegnato all’Isola dei Famosi 2024. La carriera della sua compagna non è però meno luminosa: dagli esordi come modella alla carriera da attrice.

Tania Bambaci – compagna di Samuel Peron – è nata in provincia di Messina nel 1990 e dopo aver ultimato gli studi di Lingue e Culture moderne si è concessa un master in sceneggiatura e produzione audiovisiva; preludio a quella che poi è la sua attuale carriera da attrice. Gli esordi sono scanditi dal percorso da modella, passando per Miss Italia e Miss Mondo arrivando sempre tra le prime quindici.

Tania Bambaci e Samuel Peron, quando l’amore è più forte delle incomprensioni

Dopo aver calcato le passerelle agli albori della sua carriera, Tania Bambaci – compagna di Samuel Peron – è riuscita a coronare il sogno di farsi largo come attrice. I primi ruoli sono per il piccolo schermo e in numerose fiction di successo: da Squadra Antimafia a Il Cacciatore. Non mancano però gli impegni per il grande schermo come il recente ruolo in “Governance – Il prezzo del potere”.

Entrando nel merito della sua vita privata, come anticipato Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron, attualmente impegnato all’Isola dei Famosi 2024. Il loro amore sboccia nel 2013 e viene impreziosito nel 2022 dalla nascita del loro primo figlio, Leonardo. Non è mancato un momento di forte crisi, nel 2020, superato proprio in virtù di un amore viscerale: “Stavamo per lasciarci; lei mi accusava di trascurarla e pensare solo al ballo, io mi sentivo incompreso – ha raccontato il ballerino – “… Ma l’amore è stato più forte”.

