Taoma, chi è il figlio d’arte e una passione che va oltre la musica

Taoma sarà uno dei concorrenti del San Marino Song Contest 2025, evento che andrà in scena sabato 8 Marzo 2025. Tanti cantanti a sfidarsi e il vincitore – tra le altre cose – potrà partecipare poi all’Eurovision 2025. Il vero nome di Taoma è Tommaso Gimignani ed è un figlio d’arte, andiamo a vedere meglio chi è.

Taoma, nome d’arte di Tommaso Gimignani, nasce nel 1993 a Roma ma nessuno conosce la sua data di nascita. E’ figlio dell’attore Alberto Gimignani e dell’attrice e documentarista Barbara Cupisti. Ha sempre fatto parte di una famiglia di artisti ed è cresciuto con la passione per la musica, e non solo visto che Taoma adora anche il teatro ed il cinema.

Taoma comincia a suonare il pianoforte a soli 6 anni, ma pian piano inizia a sviluppare passione per il teatro e l’arte in generale, a soli 13 anni prende parte ad un’opera teatrale di nome Sul Lago Dorato e solo dopo pian piano insegue esclusivamente la sua passione per la musica e si esibisce in noti locali romani, come ad esempio il Piper. Nel 2014 si è trasferito a Los Angeles dove crea la band Space Lemon ed ottiene anche un discreto successo.

Taoma e una grande riservatezza sulla sua vita privata

Non sappiamo al momento se Taoma sia fidanzato o meno, il ragazzo è sempre stato molto riservato sui propri account social ma mediante interviste e anche attraverso i social ha spesso dato un profondo significato dell’amore. Ai microfoni di Sky TgCom Tommaso ha raccontato: “Credo che l’amore sia tale solo quando viene accompagnato da accettazione, fiducia e perdono, per noi stessi per le altre persone”.

Taoma ha raccontato il motivo del suo soprannome a cui dà probabilmente anche una sorta di valenza religiosa: “Taoma è l’aramaico del nome Tommaso, che molti definivano come simile a Gesù e lo chiamavano il gemello ovvero Tao Ma”, ha raccontato lui più volte con orgoglio.

Il cantante ha negli anni coltivato una grande passione per la musica ed oltre a cantare ha cominciato a studiare pianoforte, chitarra e batteria. Taoma ha vissuto negli States e ha più volte ribadito che gli piacerebbe lavorare e suonare insieme ad artisti come Jacob Collier, James Blake ed infine Venerus.