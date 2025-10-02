Tutto su Tatiana, dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Arcangelo e Alessandro.

Tatiana è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che si è presentata al pubblico confrontandosi con Alessandro Sposito ma senza svelare nulla della propria vita. Non si sa, infatti, quanti anni anni abbia e se abbia figli. Bellissima e molto elegante, Tatiana ha cominciato l’avventura nel parterre uscendo con Alessandro, ex protagonista del trono Over che, durante la precedente esperienza, aveva trovato l’amore. Oggi, tornato single, ha deciso di rimettersi in gioco e di tornare in trasmissione e tra le tante dame è stato colpito da Tatiana anche se intende conoscere altre signore.

Tra i due è scattato anche un bacio: il cavaliere avrebbe voluto anche un’intimità ma Tatiana ha preferito fermarsi. “E’ una sua scelta, faccio il mio percorso, io sono convinta di quello che faccio, delle mie scelte” – ha detto la dama al centro studio.

Tatiana tra Arcangelo e Alessandro: confronto a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025, Maria De Filippi chiama nuovamente al centro dello studio Tatiana che, però, non sta uscendo solo con Alessandro ma anche con Arcangelo. Con quest’ultimo c’è stato un bacio e il cavaliere racconta che è stato molto bene. “Come è stato il bacio?“, chiedono Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“E’ stato un bel bacio, anche abbastanza lungo”, risponde Arcangelo, deciso a portare avanti la frequentazione. “Alessandro come reagisci di fronte a questo bacio?”, chiede la De Filippi. Alessandro ammette di non trovare nulla di strano nell’accaduto e sottolinea che c’è molta diffidenza nei suoi confronti. “Sono due persone diverse, sono due gentiluomini. Entrambi hanno un passato, ma sono venuta qui senza informarmi su nessuno perché voglio avere la mia idea senza farmi condizionare”, spiega la dama.

