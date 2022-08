Chi è Tecwen Whittock, Quiz/ Complice di Charles Ingram, accusato di brogli e…

Chi è Tecwen Whittock, il complice di Charles Ingram e sua moglie Diana a Chi vuole essere Miliardario (Quiz)

Tecwen Whittock è stato uno dei papabili concorrenti di Chi Vuol essere Miliardario (Quiz). Anche lui accusato e condannato per la truffa ai danni del programma. L’uomo, a quanto pare, avrebbe aiutato Charles Ingram e sua moglie Diana a raggiungere il tanto ambito traguardo da un milione di sterline. Anche lui, come la compagna del protagonista, suggerì alcune risposte esatte con dei colpi di tosse che non passarono inosservati durante la registrazione.

Un ruolo fondamentale e decisivo per la scalata verso il miliardo da parte di Charles. Tecwen Whittock, infatti, è stato condannato a ben dodici mesi di prigione dopo le indagini della polizia ed un processo di quattro settimane.

Tecwen Whittock, la truffa ai danni di Chi vuole essere Miliardario (Quiz) e la condanna dopo un processo lampo

Oltre alla prigione, l’uomo fu costretto a pagare una salatissima multa per aver contribuito al broglio ai danni del famoso programma televisivo. Rivedendo la puntata incriminata, poi, furono abbastanza evidenti dei tentativi di suggerimenti da parte di Tecwen Whittock e di Diana al concorrente in gara di Charles Ingram.

Sia lui che Diana erano seduti tra il pubblico, dove cercavano di aiutare Charles verso la scalata al miliardo. Così sia Charles, la moglie Diana e Tecwen vengono accusati di aver complottato e barato per mettere le mani sul ricchissimo malloppo.

