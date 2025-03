Da una vita intera, Rita Pavone è sposata con lo stesso uomo. Si tratta di Teddy Reno, produrre discografico che conobbe da giovanissima mentre partecipava al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. Lei era ancora una ragazzina mentre lui un uomo ben più grande di lei, con un matrimonio alle spalle. I due si sposarono nel 1968 dopo la separazione di lui dalla moglie: il matrimonio avvenne ad Ariccia, proprio dove il loro amore era scoppiato. La coppia ha avuto due figli, che ha cresciuto in Svizzera: vivono infatti lì dal 1968 e proprio nel Paese d’oltralpe hanno costruito la loro splendida famiglia.

Teddy Reno e Rita Pavone hanno venti anni di differenza: quando si sono incontrati per la prima volta lei era una ragazzina con il sogno della musica e non era neppure maggiorenne, mentre lui un uomo già affermato nel panorama artistico discografico, dove lavorava come produttore. La famiglia di lei non ha preso bene fin dall’inizio il rapporto con quell’uomo molto più grande ma nonostante ciò, Rita Pavone si è schierata contro tutto e tutti per difendere quell’amore nel quale credeva fermamente. In particolar modo la famiglia di Rita Pavone era preoccupata dal fatto che tra loro ci fosse una grande differenza di età ma allo stesso tempo dal fatto che lui avesse già un matrimonio alle spalle, ancora in corso.

Chi è Teddy Reno, il marito di Rita Pavone: “I miei genitori erano contro”

“Ai miei genitori ho detto che avrei deciso da sola della mia vita” ha raccontato più avanti Rita Pavone ricordando l’amore con Teddy Reno, dal quale poi sono nati i figli Alessandro e Giorgio nel 1969 e nel 1974. Il matrimonio tra Rita Pavone e il marito è arrivato sei anni dopo essersi conosciuti. Lui era infatti già impegnato con un’altra donna, Varia Protti, che lasciò non appena conobbe la giovanissima e aspirante cantante. Il marito di Rita Pavone, ancora in vita e quasi centenario, ha giurato amore eterno alla cantante e ancora oggi i due stanno insieme: con il tempo il loro amore si è trasformato ma non è mai svanito.