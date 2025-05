Teo Teocoli, chi è: il cabaret al Derby e il successo televisivo

Nel gran finale di stagione di Domenica In, in programma oggi pomeriggio su Rai 1 con l’ultima puntata in compagnia di Mara Venier, tra gli ospiti troviamo anche Teo Teocoli. Un nome simbolo della comicità e del cabaret italiano, comico e attore nonché imitatore di personaggi famosi e creatore di personaggi immaginari che hanno fatto la storia della televisione. Nato a Taranto ma cresciuto dai 5 anni a Milano, classe 1945, ha avviato la sua carriera come voce dei Quelli, che in futuro sarebbe diventata la Premiata Forneria Marconi.

Teo Teocoli: “Adriano Celentano? Ecco perchè non ci parliamo più…”/ “Tutta colpa di ‘Adrian’”

Nel mondo dello spettacolo ha debuttato come comico e cabarettista esibendosi in alcuni spettacoli nel celebre Derby di Milano, esordendo poi in televisione negli anni ’70 e prendendo parte a numerosi programmi. È stato infatti volto di Drive In e Una rotonda sul mare, ha condotto format come Striscia la Notizia, Scherzi a parte e Mai dire gol, diventando un personaggio popolare soprattutto tra gli anni ’80 e ’90.

Teo Teocoli:"Fabio Fazio mi ha fatto fuori"/ "Adriano Celentano? Non ci sentiamo da anni"

Teo Teocoli, il rapporto con Adriano Celentano e la vita privata: moglie e figlie

Non solo comico e conduttore, Teo Teocoli è famoso anche per le sue iconiche imitazioni di personaggi dello spettacolo, come Adriano Celentano. Proprio con il cantante ha sempre avuto un bellissimo rapporto che tuttavia, come raccontato dallo stesso Teocoli in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso febbraio, si è raffreddato negli ultimi 5 anni: “Una volta a Milano se uno non ti chiamava per un mese, gli telefonavi e gli dicevi: oh, ma sei morto? Era una battuta. Ma lui se l’è presa“.

Teo Teocoli: “Adriano Celentano? Non lo richiamerò, ora mi insulterebbe”/ “Sparita anche Claudia Mori…”

In merito alla vita privata, infine, Teo Teocoli è felicemente sposato dal 1989 con la moglie Elena Fachini. Una lunghissima storia d’amore che è stata impreziosita anche dalla nascita delle 3 figlie Anna, Chiara e Paola: la primogenita è nata poco dopo le loro nozze, la secondogenita nel 1991 e la terza e ultima figlia nel 1992.