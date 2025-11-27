Teresa, chi è la sorella di Anna Marchesini ospite oggi a La Volta Buona: il toccante racconto sul loro legame e sulla figlia Virginia.

Il mondo della comicità sarà sempre un po’ plasmato dalle gesta di Anna Marchesini, lo conferma il racconto della sorella Teresa – oggi ospite a La Volta Buona – che mette in evidenza non solo la visceralità del loro rapporto ma di come fin dalla giovane età fosse maestra di umorismo e irriverenza. Nel salotto di Caterina Balivo parte proprio da quel legame indissolubile, da come la compianta attrice anche tra i banchi di scuola cercasse costantemente di stare con lei: “Inventava le scuse più disparate pur di venire nella mia classe”.

La parte toccante si evince poco dopo quando Teresa, sorella di Anna Marchesini, svela: “Mi manca tutto di lei, da quando non c’è non rido più con nessuno… Lei non era come tutti i comici; era accesa, sempre”. Parole che toccano il cuore a La Volta Buona e che raffigurano quanto sia stata dolorosa la perdita prematura non solo per il mondo dello spettacolo ma soprattutto per gli affetti, da sua sorella Teresa alla figlia Virginia.

Teresa, sorella di Anna Marchesini a La Volta Buona: “Ecco perchè sua figlia Virginia mi ha chiesto di adottarla…”

Proprio su Virginia, figlia di Anna Marchesini, arriva un’altra toccante rivelazione da parte della sorella della compianta attrice. Teresa, a La Volta Buona, racconta un atto d’amore che genera la commozione dei presenti e certamente anche del pubblico da casa. “Ha scoperto di una scrittrice che raccontava di aver adottato la figlia di sua sorella, così mi ha chiesto di farlo perchè mi considera la sua seconda mamma”. Non c’è stato attimo in cui la sorella di Anna Marchesini abbia dubitato e poco dopo quella possibilità è diventata realtà: “L’ho fatto, aveva 20 anni quando l’ho adottata e adesso ne ha 30”.