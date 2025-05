Dopo aver preso parte, a soli 22 anni, a Uomini e Donne, Teresanna Pugliese ha cominciato il suo percorso nel mondo della televisione. L’influencer, classe 1987, è nata a Napoli e nel 2009 ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi, nella speranza di conoscere l’amore della sua vita. Inizialmente è scesa come corteggiatrice, poi Maria le ha affidato il trono e proprio in quell’occasione ha conosciuto Francesco Monte, che non ha scelto. Ha poi deciso, però, di tornare come corteggiatrice proprio di Monte: da quella terza esperienza a Uomini e Donne, Teresina è uscita appunto con Francesco Monte. I due hanno vissuto una storia d’amore appassionata durata diversi anni e poi conclusasi. Teresanna, però, era ormai entrata nel cuore dei fan che hanno continuato a seguirla con trasporto.

Nel 2017, Teresanna Pugliese ha debuttato a teatro, realizzando il suo sogno di far parte del mondo dello spettacolo. Nel 2020 è invece tornata in televisione con il Grande Fratello Vip, arrivando fino in semifinale. Oggi, dopo le esperienze televisive, Teresanna è molto attiva sui social, dove conta un milione di follower. Per questo oggi si definisce influencer: ha inoltre un suo marchio di abbigliamento che cura personalmente con impegno e passione.

Teresanna Pugliese, chi è: l’infanzia complicata e le violenze

La vita di Teresanna Pugliese può sembrare perfetta ma così non è affatto. La bella influencer ha avuto, infatti, un’infanzia molto complicata fatta di violenze e soprusi. In particolare modo il papà era un uomo violento con la mamma, Paola Liguori: “Mio padre era una persona non lucida, le ha fatto del male e avrebbe potuto farlo anche a noi” ha raccontato Teresanna, spiegando che proprio la donna decise di scappare con i suoi figli per salvarsi e salvare loro. Quando questo è successo lei aveva solamente quattro anni ed è riuscita, con il tempo, a superare quell’infanzia traumatica. Oggi l’influencer, dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip nel 2020, sbarcherà come naufraga su L’Isola dei Famosi.