Teresanna Pugliese potrebbe essere la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025 dopo un percorso ricco di momenti forti: chi è la concorrente

Teresanna Pugliese potrebbe essere la prima eliminata della finale dell’Isola dei Famosi 2025 ma potrebbe anche esserne la vincitrice assoluta. La concorrente è finita ancora una volta al televoto a causa della strategia dei compagni d’avventura ‘senior’, che hanno favorito il gruppo originario a discapito dei giovani. Il che ha portato Teresanna al televoto con Jey Lillo: uno dei due sarà eliminato nei primi minuti della finale e non sarà un finalista ufficiale.

Isola, Teresanna Pugliese svela l'infanzia drammatica: "Scappata da mio padre"/ "Ho vissuto da suore e amici"

I pronostici, al momento, sembrano però non solo favorire Teresanna a questo primo televoto, ma anche a quelli che seguiranno nel corso della puntata in diretta su Canale 5. La naufraga potrebbe vincere, soprattutto a fronte di un percorso durante il quale ha sempre detto ciò che pensava, anche se questo le ha causato molteplici scontri con i compagni d’avventura e ripetute nomination. Il pubblico, però, si sa, apprezza gli outsider, quelli che finiscono nelle mire del gruppo, gli ‘svantaggiati’ nel gioco.

Vincitore Isola dei Famosi 2025: pronostico tra i naufraghi/ Adinolfi stuzzica Teresanna: "Dopo lo Scudetto…"

Chi è Teresanna Pugliese: dall’esordio a Uomini e Donne al possibile trionfo all’Isola dei Famosi 2025

Il carattere forte, il percorso difficile e le confessioni personali fatte recentemente (ha svelato di aver vissuto un’infanzia drammatica a causa del padre violento) potrebbero essere le carte vincenti di Teresanna Pugliese, quelle che potrebbero farne il vincitore assoluto dell’Isola dei Famosi 2025. D’altronde, c’è da dire che la naufraga ha anche un pubblico storico, che arriva dai suoi esordi a Uomini e Donne.

Cristina Plevani spiazza: "Ecco qual è stato il momento più brutto all'Isola"/ "Tornare sarà difficile"

Teresanna Pugliese, che oggi ha 38 anni, quando ne aveva circa 22 faceva il suo esordio a Uomini e Donne come tronista, per poi tornarci qualche tempo dopo come corteggiatrice di Francesco Monte. Un’edizione iconica per il pubblico del dating show, che si è fortemente affezionato a Teresanna, al punto da supportarla anche nelle sue successive avventure televisive. In virtù di tutti questi aspetti, non è da escludere che l’ex di Uomini e Donne possa lasciare l’Honduras da vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025.