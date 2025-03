Il cantante Teslenko sarà uno dei protagonisti della gara San Marino Song Contest 2025, evento che vedrà la conduzione di Flora Canto e Francesco Facchinetti ed il vincitore di questo evento potrà prendere parte all’Eurovision 2025. Teslenko è un cantante ucraino ed è tra i nomi più attesi in questo Contest.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

Teslenko presenterà il brano Storm e c’è grande curiosità visto che parliamo di una vera e propria icona nel suo paese, un giovane che ha grandissimo successo nel suo paese, in Ucraina. Il ragazzo ha superato addirittura 1 miliardo di visualizzazioni su TikTok ed ha 100 milioni di streaming, numeri clamorosi visto la sua giovane età.

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Piuttosto giovane Teslenko ha partecipato all’edizione ucraina di The Voice ed a Dancing of the Stars (Ballando con le stelle del suo paese), ha ottenuto una serie incredibili di riconoscimenti ed ora proverà ad accedere all’Eurovision mediante l’esperienza al San Marino Song Contest 2025. Ma Teslenko va oltre alla musica.

Teslenko e la divisione tra musica e politica

Oltre alla sua musica Teslenko ha dato prova di grande amore per la patria e più volte ha testimoniato la sua vicinanza ad un paese che storicamente vive grandi difficoltà. Teslenko era uno dei concorrenti del programma Vidbir 2025, festival ucraino che ha visto la vittoria dei Ziferblat con la canzone Bird of Pray. Teslenko invece si è ritirato.

Chi è Marco Carta, canzone "Solo fantasia" al San Marino Song Contest 2025/ Sarà il vincitore?

Come riportato da varie fonti locali Teslenko non ha gradito le dichiarazioni di un collega che ha elogiato la musica di un’artista russo e non ha gradito queste parole, da qui la decisione di rinunciare all’evento. Ora Teslenko ripartirà da questo festival con Storm, una canzone che rappresenta un mix tra ballad ed elettronica, un prodotto legato a Lady Gaga e Katy Perry.

Una serie di grandi successi nel suo paese e Teslenko è l’ennesimo grande nome al San Marino Song Festival, un evento che quest’anno vede nomi di varie culture etniche ed è pronto a sorprendere tutti con un mix di sonorità etniche ed ha lasciato il segno.