Anna Falchi nuovo fidanzato, chi è Theo Napolitano architetto più piccolo di lei

A quanto pare la bellissima Anna Falchi ha un nuovo amore. Diva e Donna l’ha beccata insieme a Theo Napolitano (vero nome Theodorico), cavaliere ben più giovane di lei. La showgirl, infatti, ha 52 anni mentre lui ne ha solo 31. Dopo mesi in cui si pensava ad una semplice amicizia, oggi sembra proprio che Anna Falchi e Theo Napolitano abbiano ufficializzato la loro relazione, senza paura dei paparazzi e dei baci alla luce del sole.

Anzi, forse sarebbe meglio dire alla “luce della luna”, dato che la coppia è stata fotografata mano nella mano di notte. Non sono mancati abbracci e baci passionali, senza più il timore di essere in pubblico. Le foto di Diva e Donna dimostrano quindi che Anna Falchi e Theo Napolitano stanno intraprendendo una vera e propria relazione, anche se la stessa attrice non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito, e tempo fa, nemmeno il presunto fidanzato ha voluto sbilanciarsi riguardo ad una possibile storia d’amore, intimando i giornalisti di non chiedergli nulla per non metterlo in difficoltà con Anna.

Theo Napolitano, che lavoro fa e da dove viene il fidanzato di Anna Falchi: poliglotta, appassionato d’arte

Non ci resta che scoprire chi è Theo Napolitano, nuovo fidanzato di Anna Falchi? Questo sembra essere un momento molto felice per l’attrice, che finalmente ha riaperto il suo cuore dopo la storia con l’imprenditore Stefano Ricucci. Theodorico Napoletano, soprannominato da tutti quelli che lo conoscono come “Theo”, di professione fa l’architetto, ha 21 anni ed è figlio di padre originario di Roma e di mamma tedesca. Non si sa molto sulla sua vita privata, se non che viste le sue origini, è poliglotta.

Theo Napoletano ha studiato sia fuori dall’Italia che nel nostro Paese, e parla perfettamente l’italiano, lo spagnolo, il tedesco e l’inglese. A quanto si evince da ciò che riporta Leggo, Theo vive la sua vita tra Roma e Milano ed è un grandissimo appassionato di arte e musica. Poco tempo fa, a Settembre 2024, insieme ad Anna Falchi si era mostrato a Venezia per un evento artistico, ma nonostante le domande dei giornalisti, i due avevano dichiarato di essere semplicemente buoni amici, cosa che oggi sembra del tutto esclusa. Tra le vie di Roma, infatti, non mancano di baciarsi in maniera appassionata e tenersi la mano davanti a tutti.