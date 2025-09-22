Chi è Theodora Bugel, la donna che ha fatto breccia nel cuore di Roberto Ciufoli? I due stanno insieme da oltre vent'anni.

Roberto Ciufoli nel corso della sua carriera ha conquistato molto successo grazie al suo talento, sia come comico che come attore. Ma cosa sappiamo della sua sfera personale? Da oltre vent’anni è legato sentimentalmente a Theodora Bugel e dal loro amore è nato il figlio Romeo. Il noto comico non parla spesso della sua vita privata, infatti non sono molte le informazioni che si conoscono, qualche volta però si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni.

In merito al suo rapporto con la moglie Theodora Bugel in varie occasioni Roberto Ciufoli ha fatto sapere che erano vicini di casa a Roma, quando l’ha vista per la prima volta per lui è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Intenzionato a conquistarla andava a bussare spesso alla sua porta con qualche scusa e dopo vari tentativi è riuscito a fare breccia nel suo cuore. La loro storia d’amore è nata nel 2004, hanno convissuto fino al 2011 dopodiché sono convolati a nozze. La donna è sempre stata molto riservata, sappiamo solo che è un’imprenditrice e arredatrice di origine francese.

Roberto Ciufoli e Theodora Bugel non riuscivano ad avere un figlio, è arrivato con la fecondazione assistita

Da una passata relazione il noto comico e attore nel 1995 ha avuto un figlio, Jacopo, con il quale ha un rapporto speciale. Desiderava diventare di nuovo padre quando si è legato sentimentalmente alla moglie, entrambi sognavano di metter su famiglia ma non è stato affatto semplice. Per anni hanno provato ad avere un figlio ma non arrivava, poi hanno optato per la fecondazione assistita.

Inizialmente hanno provato in Francia, poi sono tornati in Italia. Roberto Ciufoli in una passata intervista aveva rivelato che il percorso affrontato insieme alla moglie per avere un figlio è stato molto difficile e delicato, in Spagna però l’approccio è stato più sereno e la moglie è rimasta finalmente incinta. Romeo è nato nel 2016 e ha portato una gioia incredibile nella loro vita.

