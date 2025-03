Thierno “Billo” Thiam, chi è? Da ballerino per Raffaella Carrà ad attore

Regna il mistero sulla vita sentimentale di Thierno “Billo” Thiam, ovvero l’ex ballerino che per anni è stato al fianco di Raffaella Carrà come componente dei Carramba Boys. Classe 1972, il danzatore senegalese è sbarcato in Italia all’età di soli sedici anni. Grazie ad alcune partecipazioni in tv, Thierno si è presto guadagnato la fiducia degli addetti ai lavori e con le sue qualità ha costruito una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo.

Claudio Briganti, chi è il marito di Laura Chimenti/ Manager sportivo: "Ha riempito la mia vita"

Sbirciando la sua biografia, infatti, ricordiamo che Thiam ha preso parte negli anni a diversi programmi televisivi di successo in Italia, ma anche film per il piccolo e il grande schermo. Dunque possiamo menzionare la partecipazione a Beato Tra Le Donne, Libero di Teo Mammucari e il debutto al cinema con Vincenzo Salemme nel film Amore a Prima Vista. Proprio dopo aver collaborato con l’attore napoletano, Thierno Billo Thiam ha spiccato il volo come attore, ottenendo altri parti e nuovi ruoli.

Anticipazioni Beautiful puntata 26 marzo 2025/ Eric ha un nuovo attacco di artrite ma non rinuncia alla sfida

Thierno “Billo” Thiam ha un fidanzata? Vita privata e sentimentale avvolta nel mistero

Sono diversi, infatti, i film che l’ex componente dei Carramba Boys può vantare nella sua carriera. Da La finestra di Fronte di Ferzan Ozpetek a parti in serie tv come Boris, Capri, Provaci Ancora Prof! e Rosy Abate – La Serie. Tra i suoi ultimi film c’è invece Addio Al Nubilato, uscito in sala alcuni anni fa. Curiosa la scelta del nomignolo Billo, attribuita da Mammucari durante le registrazioni di libero.

Massima privacy invece sul fronte sentimentale, dove sbirciando in rete non appare praticamente nulla. In tutti questi anni l’ex componente dei Carramba Boys è stato molto bravo a tenere alto il tetto della privacy. Delle sue questioni di cuore, infatti, si sa poco o nulla…

Sergio Japino, chi è l'ultimo compagno di Raffaella Carrà/ "Era una donna fuori dal comune"