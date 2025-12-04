Tutto su Thomas, corteggiatore di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne: la tronista prima lo bacia e poi lo elimina.

Non ci sono solo Jakub Bakkour e Marco Veneselli a Uomini e Donne come corteggiatori di Sara Gaudenzi. Nonostante la conoscenza con Jakub e Marco sia più profonda, la tronista ha scelto di conoscere altri ragazzi e, in attesa che in studio arrivino nuovi corteggiatori, ha portato in esterna nuovamente Thomas di cui non ci sono informazioni. Molto diverso, sia fisicamente che caratterialmente da Jakub e da Marco, Thomas sta provando a conquistare le attenzioni di Sara che appare fortemente presa da Jakub e Marco anche se su entrambi ha diversi dubbi.

Di Thomas, al momento, non ci sono molte informazioni nonostante sia uscito diverse volte con la tronista che, però, consapevole di non essere seriamente interessata, decide di prendere una decisione che dà una svolta al suo trono.

Thomas e Sara Gaudenzi: la tronista lo elimina dopo il bacio a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2025, Sara Gaudenzi torna al centro dello studio per un confronto con Thomas con cui è uscita in esterna. Un’esterna, quella tra Thomas e Sara che si conclude con un bacio in seguito al quale la tronista ha preso una decisione inaspettata. Dopo il filmato, Thomas arriva in studio con molto entusiasmo ma viene immediatamente frenato da Maria De Filippi.

A conoscenza della scelta di Thomas, infatti, Maria De Filippi ferma la sua felicità facendogli ascoltare le parole di Sara che, in studio, annuncia la decisione di eliminarlo. Un fulmine a ciel sereno per il corteggiatore che aveva visto nel bacio un nuovo inizio del suo percorso alla corte di Sara.