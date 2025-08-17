Chi è figlia di Pippo Baudo? Tiziana è nata nel 1970 dalla storia d'amore tra il papà e Angela Lippi, che all'epoca lavorava in una casa discografica

A piangere la scomparsa di Pippo Baudo sono gli amici, la famiglia e tutte le persone tra il pubblico che gli hanno voluto bene. Milioni e milioni di italiani in lutto per la morte del re della televisione: a piangere la sua scomparsa sono però soprattutto i suoi cari, i figli e le persone a lui vicine. Tra queste senza dubbio Tiziana, la figlia di Pippo Baudo.

La donna è nata nel 1970 dall’amore tra il conduttore, agli esordi all’epoca, e Angela Lippi, la ragazza che sposò proprio in quell’anno. Un amore importante che però durò solo alcuni anni il loro: i due, infatti, si sono separati circa cinque anni più tardi ma nonostante questo Tiziana, la figlia di Pippo Baudo, ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i genitori, crescendo circondata dall’amore della mamma e del papà.

La donna è sempre rimasta dietro le quinte del mondo dello spettacolo, ma ha lavorato insieme al papà per tutta la vita. Tiziana è stata infatti la segretaria e assistente personale del papà: un lavoro che le ha permesso di conoscere tante persone e di entrare nell’ottica del mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni la figlia di Pippo Baudo si è infatti specializzata verso un altro settore, quello delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi, continuando però ad aiutare il papà nella sua carriera. Da giovanissima, verso la fine degli anni ottanta, Tiziana ha esordito inoltre in radio. Negli ultimi anni ha lavorato con RTL 102.5.

Chi è Tiziana, la figlia di Pippo Baudo: mamma di due figli

Tiziana, la figlia di Pippo Baudo, è sposata dal 2009 con Mirko Mengozzi, speaker radiofonico che ha avuto modo di conoscere durante la sua esperienza decennale nel mondo della radio. Con lui ha avuto due gemelli, nati l’anno successivo, Nicole e Nicholas. Due bimbi che hanno accresciuto la famiglia, con Pippo Baudo che è diventato bisnonno anche da parte di Tiziana: lo era comunque già da diversi anni dopo la nascita di Sean, nipote nato dal suo primo figlio, Alessandro.