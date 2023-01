Chi è Tiziana Rocca, imprenditrice internazionale/ Richard Gere: “Le sono grato”

Chi è Tiziana Rocca, l’imprenditrice arrivata sulla vetta di Hollywood

Tiziana Rocca, originaria di Pozzuoli ma vissuta principalmente a Roma, è sposata dal 2001 con il regista Giulio Base con il quale ha avuto tre figli. La sua carriera nel mondo delle pubbliche relazioni è iniziata 25 anni fa, costruendo con il tempo tutti i passi che l’hanno portata ad essere apprezzata in tutto il mondo. Tiziana Rocca è specializzata nell’organizzazione di grandi eventi; nel corso della sua ambiziosa carriera è partita da piccole collaborazioni fino ad arrivare ai palcoscenici più importanti dal punto di vista internazionale.

Edoardo Tavassi ridicolizza Antonella davanti ad Edoardo Donnamaria/ Lei lo fulmina e…

Il contributo di Tiziana Rocca è stato spesso fondamentale per attività ed eventi a scopo benefico, come dimostrato dall’onorificenza ricevuta nel 1997 dallo Stato Pontificio proprio per il suo contributo umanitario. La fama internazionale è confermata dalle collaborazioni con attori spicco, come nel caso di Richard Gere. L’attore di Hollywood ha infatti collaborato con lei per un’importante causa benefica, riconoscendo le sue doti come uniche e fondamentali. “Tiziana è stata una vera forza della natura. Inarrestabile di fronte a qualsiasi ostacolo”. Queste le parole di elogio di Richard Gere, una volta terminata l’esperienza.

Tara Gabrieletto, l'aggressione del suo pitbull/ "Chiara Camerra? Strano parli ora…"

Tiziana Rocca, dagli eventi all’editoria: l’ultimo libro è una sua autobiografia

Il successo internazionale di Tiziana Rocca non si ferma solamente alle pubbliche relazioni e all’organizzazione di eventi a scopo benefico e non. La donna nel corso degli ultimi anni ha offerto il proprio contributo anche nel mondo dell’editoria, pubblicando numerosi libri di settore che hanno riscosso un notevole successo. Il libro della comunicazione, pubblicato nel 2007, è ancora oggi punto di riferimento per chi ricerca nozioni solide nell’ambito delle pubbliche relazioni.

L’ultimo progetto editoriale di Tiziana Rocca è una toccante e immersiva autobiografia. L’opera dedicata alla propria vita personale e professionale si intitola “Immaginare l’impossibile. Una storia di vita, di successo e di coraggio”, basata per l’appunto sui tratti salienti che l’hanno portata a valicare i confini nazionali. In un’intervista rilasciata per Il giornale d’Italia ha spiegato: “Perché una biografia? Questo libro nasce dalla volontà, attraverso la mia esperienza, di dare ai giovani una spinta energetica“. Tiziana Rocca ha poi aggiunto: “Ho cercato di fare un libro che possa essere un messaggio di stimolo per le nuove generazioni“.

La ricerca della felicità, la vera storia di Chris Gardner/ Da povero a miliardario

© RIPRODUZIONE RISERVATA