Chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley: un personaggio pragmatico e molto criticato, ma fu sempre leale all'artista e...

CHI È TOM PARKER? “ARRIVO’ NEGLI USA DAI PAESI BASSI E CAMBIO’ NOME PERCHE’…”

Chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley, e cosa sappiamo del loro complicato rapporto tra il re del rock e questa controversa figura che di recente è stata portata sul grande schermo nientemeno che da Tom Hanks? Quest’oggi, in prima serata su Canale 5 (l’appuntamento è per le 21.15 circa), potremo rivivere l’epopea del cantante e attore americano, scomparso tragicamente a soli 42 anni nel 1977, attraverso il kolossal musicale firmato da Baz Luhrmann e in cui, accanto ad Austin Butler nei panni della star, c’è proprio l’attore premio Oscar che, per interpretare ‘il Colonnello’, si è letteralmente trasfigurato tra un prostetico doppio mento e il trucco che lo ha ingrossato di oltre venti chili. E, in attesa di vedere sul piccolo schermo questo biopic candidato a ben otto statuette ma che nel 2023 non è riuscito a vincerne nessuna, possiamo scoprire chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley, e la sua storia.

Per raccontare chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley, possiamo partire ovviamente dalla sua biografia: classe 1909 e di origini olandesi (era nato a Breda col nome di Andrea Cornelis ‘Dries’ van Kujik), nel corso della sua vita è stato non solo una delle ombre del cantante durante la sua vita e fino alla morte, ma pure un impresario teatrale molto apprezzato. Naturalizzato statunitense nel corso degli anni, si racconta che da ragazzo Andreas si destreggiasse molto bene nell’arte della sottile persuasione (e di qualche raggiro) tra fiere e mondo dello spettacolo, prima della decisione di imbarcarsi per gli USA, dove scelse di cambiare nome dato che arrivò clandestinamente, scegliendo il moniker di Thomas R. Parker, suo ufficiale di arruolamento.

‘IL COLONNELLO’, UN RAPPORTO AMBIGUO CON ELVIS: MA GRAZIE A LUI…

È l’inizio della ‘leggenda’ del Colonnello, con tanto di titolo onorifico che poi gli verrà conferito dallo Stato della Louisiana: scoprendo chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley, possiamo saltare al momento decisivo, e forse spartiacque per le vite di entrambi, del loro incontro durante un programma radiofonico del 1955 in cui (già forte della scoperta di alcuni giovani artisti country), Parker notò Elvis, intuendone le potenzialità e diventato nel giro di pochi mesi il suo manager. Sarà sotto la sua guida che il Re firmerà i primi contratti importanti, sfornando singoli che diventano delle hit uno dopo l’altra e affermandosi pure come star della televisione. È innegabile che, al di là di alcuni aspetti oscuri del personaggio, sarà grazie al Colonnello che Presley passo in poco tempo da fenomeno locale a divo conosciuto in tutto il mondo, grazie a un sapiente ‘uso’ dei media e di strategie di merchandising all’avanguardia per l’epoca.

Ma cosa sappiamo dell’altro lato del loro rapporto e chi è Tom Parker, manager di Elvis Presley, per le cronache? All’epoca l’impresario di origini olandesi ricevette molte critiche per i suoi introiti (tratteneva il 50% degli incassi dell’artista) ma, da alcune biografie ufficiali, emerge la figura di un uomo con tanti difetti e molto pragmatico ma comunque leale verso il proprio assistito, tanto che dopo la sua tragica morte cercò, assieme al padre, di tutelarne l’immagine. Ricordiamo anche che impedì a Presley di fare tappa in tour in Europa (qualcuno suggerì che era un modo di proteggere il proprio status legale negli USA). Dopo la scomparsa di Elvis, continuò a gestire il business legato a quel piccolo impero ma negli ultimi anni, culminati con la morte nel 1987 a 87 anni, passò attraverso varie difficoltà finanziarie a causa del suo vizio per il gioco d’azzardo e i casinò, e non è forse un caso che la dipartita avvenne proprio in quel di Las Vegas (Nevada). Le recensioni del film di Luhrmann descrivono la sua figura, nelle vesti di Tom Hanks, come quella di un personaggio abile, spesso spregiudicato, e dai tratti oscuramente shakespeariani. “Io non ho ucciso Elvis, l’ho creato” dice l’attore nel film non andando molto lontano dalla verità.