Tommaso Cassissa, meglio conosciuto con il nome d’arte di Tommy Cassi, sarà uno degli ospiti della trasmissione Obbligo o Verità, programma condotto da Alessia Marcuzzi e che andrà in scena lunedi 14 Aprile 2025. Non sarà conosciuto a tutte le generazioni ma Tommaso è un personaggio in netta crescita, andiamo a vedere più nello specifico chi è.

Elena Barolo a The Couple: "Laura Maddaloni? Spigolosa, ti squadra"/ Lei: "Non hanno capito niente!"

Tommaso Cassissa nasce a Genova l’11 Febbraio 2000 e debutta giovanissimo nel mondo della tv e dello spettacolo, a solo 10 anni si mostra come uno Youtuber insieme al fratello ma successivamente lavora sul canale di Gabriele Armento, programma basato in particolare sull’umorismo. Tommy ottiene gran successo con l’exploit dei social.

Helena Prestes e Javier Martinez lanciano una frecciatina agli ex GF?/ Il video contro gli haters

Con lo pseudonimo Tommycassi raggiunge milioni di follower sia su Instagram che su TikTok e racconta di un genere basato sull’intrattenimento, ottiene un successo che in pochi riescono davvero ad avere. Ma non solo questo perchè pian piano Tommaso riesce a muoversi anche in altri ambiti, in primo luogo nel 2020 pubblica Mi Giustifico, quello che sarà il suo primo libro.

Tommaso Cassissa, un grande successo e la riservatezza sulla sua vita privata

Negli anni Tommaso Cassissa è riuscito a ritagliarsi un grande ruolo non solo su Youtube ma su vari emittenti, è tra i protagonisti di Lol e a fine 2024 ha preso parte anche al film Io e te Dobbiamo parlare, commedia realizzata insieme a leggende del settore come Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani. A riguardo il ragazzo ha spiegato:

Cos’è il patch cutaneo indossato da Francesco Facchinetti?/ “Non avere i capelli era un problema…”

“La passione per il cinema e per tutto questo è arrivata grazie a mio fratello, più grande di 3 anni e che da piccolo era fissato con la regia. Io ero il suo protagonista e facevamo gli esperimenti, e questo lavoro ci ha unito e ci ha portato a legare ancora di più, nonostante siamo comunque molto diversi”. Tommaso è una persona positiva e molto riservata, specialmente quando si parla di vita privata.

Al momento – sia sui social che nelle interviste – Tommaso Cassissa non lascia trapelare quasi nulla su di sè e quindi non sappiamo se è al momento impegnato o meno. In passato il ragazzo è stato fidanzato con l’influencer Emma Galeotti ma i due poi hanno rotto la loro relazione. Ad ora non sappiamo altro sulla sua vita sentimentale.