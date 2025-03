Tommaso Cassissa, chi è e carriera: da Youtube al successo sui social

Giovane star dei social in veste di youtuber, comico e content creator, Tommaso Cassissa sarà oggi pomeriggio ospite nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Al suo fianco ci saranno anche gli attori Simone Montedoro e Claudio Castrogiovanni, che assieme a lui racconteranno ai microfoni di Caterina Balivo lo spettacolo teatrale Prova a prendermi, il musical di cui sono protagonisti. Nato a Genova nel 2000, Tommaso Cassissa ha debuttato su Youtube collaborando con il fratello e condividendo i suoi primi video.

Successivamente ha ampliato la sua platea virale aprendo il canale umorismoKIWI e ottenendo sempre più successo sui social con il nome di Tommycassi, che l’ha reso uno dei content creator più seguiti su Instagram e TikTok, dove vanta un ampio seguito. La caratteristica principale dei contenuti e video condivisi sulle piattaforme social è la comicità e l’ironia con cui affronta tematiche attuali e legate principalmente alla sua generazione.

Tommaso Cassissa tra tv, cinema e vita privata: ha una fidanzata?

Tommaso Cassissa, a dispetto della sua giovanissima età, vanta già una ricca e versatile carriera. È infatti anche scrittore, avendo pubblicato nel 2020 il libro Mi giustifico!, e ha già avuto esperienze come conduttore prendendo dal 2020 il timone di Boing Challenge, programma del canale televisivo per ragazzi Boing. Ed è anche attore: nel 2022 ha recitato nel cortometraggio di RaiPlay La bambola di pezza, l’anno successivo è nel docufilm Pooh – Un attimo ancora, mentre l’anno scorso ha recitato in Un oggi alla volta e Io e te dobbiamo parlare.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Tommaso Cassissa, ha una fidanzata? Al momento non sono reperibili informazioni a tal riguardo. Sappiamo che è stato fidanzato con la tiktoker Emma Galeotti ma, in merito al gossip, ai microfoni di Fanpage lo scorso anno aveva rivelato: “Ho sempre mostrato poco della mia vita privata sui social. Ogni video o foto che metto online è sempre calcolato, dosato. Non mi sono mai messo a nudo o a rischio, tutto quello che arriva di ritorno è una cosa che ho già calcolato. Non ci sono cose che ho dato in pasto al pubblico di cui mi sia pentito“.