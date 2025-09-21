Tommaso Cerno, chi è il giornalista e politico - oltre che attivista - prossimo a sbarcare nel cast di Domenica In.

Chi più ne ha, più ne metta: Tommaso Cerno non si è fatto mancare nulla nel corso della sua carriera, forse è emblematico il fatto che sia prossimo a sbarcare in un’esperienza decisamente inedita. Nel cast di Domenica In, c’è molto da raccontare in relazione alle sue gesta professionali. Il suo baricentro è il giornalismo; materia che lo ha portato ben presto ad avvicinarsi a temi di grande rilevanza sociale e non solo. Arriva così in politica, nel 2018, come senatore del PD dopo aver già svolto un ruolo di rilievo per l’Arcigay, in qualità di dirigente.

Nel merito della carriera giornalistica, Tommaso Cerno è certamente tra le penne più stimate del panorama italiano. Importanti i suoi contributi per Il Tempo, così come per L’Espresso. Come già accennato, la sua attitudine lo ha presto portato a fondere la passione con intenti più importanti, in difesa della comunità LGBT ma anche più in generale dei temi socio-politici. La sua avventura come senatore del PD, come anticipato, inizia nel 2018 – una breve parentesi anche in Italia Viva di Matteo Renzi – per poi fermarsi nel 2022.

Stefano Balloch, compagno di Tommaso Cerno: il matrimonio civile nel 2022

Cosa sappiamo invece sulla vita privata di Tommaso Cerno? Da anni è legato al compagno Stefano Balloch; un amore suggellato dal matrimonio civile nel 2022 e che prosegue su binari felici. Lui stesso, in un’intervista del passato, aveva parlato delle nozze sottolineando come non fosse per lui un cruccio, in passato, fin quando non ha realmente compreso i motivi di quella sorta di indifferenza per il grande passo. “Sono stato sempre oppositore del matrimonio come istituzione; poi, ho capito che dicevo questa cosa perché immaginavo di non sposarmi mai”.