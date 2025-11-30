Chi è Tommaso di Amici 25: il ballerino eliminato a sorpresa dalla Celentano che ha scatenato la bufera sui social.
Nella puntata di Amici 25 di domenica 26 ottobre abbiamo assistito all’eliminazione di Tommaso Troso, che è stato mandato via dal talent di Maria De Filippi per volere di Alessandra Celentano, la quale è stata travolta dalle polemiche per via del suo comportamento. Ma cos’è successo? E perchè il ballerino è stato eliminato dal programma? La temutissima maestra di danza aveva portato in alto Tommaso, stimandolo sin dall’inizio dell’edizione, ma nell’ultima puntata pare aver cambiato idea in modo repentino.
Queste le parole della Maestra Celentano: “In questo mese ho capito che il tempo che avremo insieme non è sufficiente per colmare le tue lacune. Se lo facessi più avanti, sarebbe un illuderti e prenderti in giro. Umanamente mi dispiace, ma professionalmente devo farlo per la stima che ho per te“. Inutile dire che Tommaso Troso è rimasto sconvolto dopo aver sentito le sue parole, e in seguito all’inaspettato annuncio ha voluto replicare con gli occhi lucidi. Andiamo a scoprire cos’ha detto.
Tommaso reagisce dopo l’eliminazione da Amici 25: “Mi sta venendo un colpo“
Dopo essere stato eliminato da Amici 25, Tommaso ha reagito con grande delusione rivolgendosi alla Maestra Celentano incredulo di quello che aveva sentito: “Abbiamo lavorato tanto nelle prime settimane, ero arrivato primo e poi mi sono anche fermato. Mi sta venendo un colpo, mi ha sempre detto tante cose belle“. Lei, irremovibile, ha risposto rimanendo del suo parere: “Non rinnego nulla di ciò che ti ho detto. È solo una questione di tempo: non mi basta per colmare le tue lacune“. Chiaramente i fan sui social si sono fatti sentire spiegando di aver trovato incoerente l’atteggiamento della maestra di danza.
Tanti i commenti e le rivolte web dei telespettatori indignati dalla questione, ma poco dopo anche Tommaso ha detto la sua ringraziando i fan in seguito all’eliminazione: “Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo“, ha spiegato sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria e a tutte le persone che lavorano per Amici per avermi dato questa bellissima opportunità“.