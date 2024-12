Tommaso Marini, orgoglio azzurro della scherma e ‘sorpresa’ a Ballando con le stelle 2024

Catapultato dall’atmosfera delle gare olimpiche alla pista di ballo più celebre della tv; Tommaso Marini è tra i finalisti di Ballando con le stelle 2024 con merito, il giusto traguardo – con il sogno della vittoria – per chi forse più di altri ha dimostrato di saper crescere di esibizione in esibizione e di andare oltre i propri limiti. Prima della proposta di Milly Carlucci la danza non era forse nemmeno nei meandri della sua mente; nella sua testa solo il fioretto e la costruzione di una carriera sempre più florida in qualità di schermidore. Non a caso, tra le pagine del Corriere della Sera, era stato proprio lui alcune settimane fa a raccontare di come la scelta di cimentarsi con Ballando con le stelle 2024 fosse un modo per conoscersi anche fuori dalla sua comfort zone: “Avevo in mente di prendermi un break… Il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato. Quest’avventura non c’entra nulla con la recitazione, ma è un modo per capire se mi trovo bene in un ambiente differente dal mio”.

Ma chi è Tommaso Marini oltre ad essere tra i finalisti di Ballando con le stelle 2024 in coppia con Sophia Berto? Come anticipato, il suo habitat naturale è lo sport e in particolare la scherma dove è specializzato nel fioretto. Proprio agli Europei del 2022 si è tolto la sua prima soddisfazione conquistando prima l’argento nella categoria individuale e poi l’oro nella competizione a squadre. Tra i successi recenti come non annoverare la conquista del titolo di campione del mondo nel 2023 e l’argento conquistato quest’anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Tommaso Marini, non solo look ‘ricercati’ e carriera brillante: “Non mi sentivo più a mio agio…”

Qualcosa in più sul conto di Tommaso Marini – finalista di Ballando con le stelle 2024 – oltre lo sport e oltre il percorso nel talent di Milly Carlucci lo apprendiamo proprio grazie al ritratto di sé emerso dalla trasmissione tramite i suoi stessi racconti. Un esempio può essere la varietà e originalità dei suoi look sfoggiati: “Penso di essere accattivante e trasgressivo; però mantengo un carattere ‘ottocentesco’. L’aspetto più bello è che non sto recitando, sono me stesso”.

Spazio anche ai racconti toccanti, alle esperienze di vita difficili e dolorose ma che hanno contribuito a forgiare l’uomo e il campione. “Non mi sentivo più a mio agio nella scherma, cercavo di ottenere risultati che non arrivavano”, si raccontava così Tommaso Marini a Ballando con le stelle 2024 nel merito di uno dei momenti più bui non solo della sua carriera sportiva ma della sua vita in generale. “…Ero davvero in depressione, non uscivo e piangevo tutte le sere”. Con grande coraggio e determinazione, lo schermidore ha trovato la chiave di volta e la spinta necessaria per superare quel momento offuscato: “…Mi sono guardato e ho deciso di non smettere; da lì a 4 mesi non ho più perso e sono diventato il numero uno al mondo”.