Tommaso Marini, celebre atleta ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, si racconta oggi sabato 1 febbraio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Un’intervista a trecentosessanta gradi tra presente, passato e futuro per il ventiquattrenne schermidore italiano, campione mondiale di fioretto. Nonostante i numerosi successi collezionati in carriera, Tommaso Marini ha vissuto momenti molto difficili e c’è stato un periodo in cui ha pensato di abbandonare tutto, a causa della pressione ambientale e di una depressione che lo stava per travolgere e far tornare sui propri passi.

“Era un momento no e volevo lasciare”, ha confidato in una toccante intervista al settimanale Chi, dove ha ripercorso le principali tappe della sua crisi. “Tra una pseudo depressione, questioni sentimentali e compagnie sbagliate, vedevo tutto nero”, ha raccontato Tommaso Marini.

Tommaso Marini, dal rischio depressione allo scontro con Selvaggia Lucarelli: i momenti più bui dello schermidore

Ripensando alla crisi personale vissuta alcuni anni fa, Tommaso Marini ammette che in quel periodo aveva perso convinzione nelle proprie capacità. Si sentiva col morale sotto i tacchi ed era seriamente tentato di chiudere la sua carriera anzitempo. “Non credevo più nelle mie capacità ed ero deluso dalle sconfitte”, le sue parole. Sulla più recente esperienza a Ballando con le Stelle, Tommaso Marini è stato protagonista di alcune schermaglie con la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima lo aveva punzecchiato, dicendo che era poco virile e poco macho. “Ma io ho risposto che questi discorsi fanno tornare indietro di sessant’anni e all’idea del ‘macho’ che per essere tale deve mostrare i muscoli”, la replica stizzita di Tommaso Marini. Insomma, un botta e risposta pepato tra la giurata e l’ex concorrente di Ballando, con quest’ultimo che ha voluto mettere i puntini sulle i.