Toni è il marito di Ivana Castorina, la nuova concorrente del Grande Fratello: un grande amore coronato dal matrimonio.

Si chiama Toni, non fa assolutamente parte del mondo dello spettacolo esattamente come la moglie, ma da questa sera diventerà indirettamente un protagonista del Grande Fratello di Simona Ventura. Al cast del reality show, formato da inquilini nip, questa sera, si aggiungerà anche Ivana Castorina che, sin dal video di presentazione, parlerà dell’uomo che ha rapito il suo cuore e che ha sposato nel 2022.

Matteo Azzali, confessione choc al Grande Fratello sull'incidente/ "Quel maledetto giorno è cambiato tutto"

La nuova concorrente del Grande Fratello arriverà nella casa più famosa d’Italia portando con sé l’amore del marito con cui vive un amore grande coronato dai fiori d’arancio. Di Toni, tuttavia, non ci sono informazioni, almeno per il momento. A differenza della moglie, infatti, su Instagram, ha un profilo privato e non si sa quanti anni abbia anche se dovrebbe avere più o meno la stessa età della moglie. Non si sa, inoltre, neanche che lavoro faccia.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 6 OTTOBRE/ Diretta, concorrenti, nomination: Matteo, tregua con Anita dopo la lite?

La dedica di Ivana Castorina del Grande fratello al marito Toni

Sul profilo Instagram di Ivana Castorina sono tante le foto di coppia in cui appare raggiante, serena e felice accanto al marito Toni, “l’unico che è riuscito ad attirare la mia attenzione”, come scrive lei stessa facendo una dedica all’uomo che ha conquistato il suo cuore. “Giorno dopo giorno, passo dopo passo, hai smantellato quel palazzo che mi ero costruita attorno. Sei riuscito a farmi credere che qualcosa di bello potesse ancora accadere. Sei riuscito a tirare fuori in me, quella parte che ero convinta fosse sparita da tempo. Ho abbandonato il disincanto e l’amarezza che relazioni tossiche mi avevano lasciato e tutto questo semplicemente essendo te stesso”, scrive.

Chi è la mamma di Anita Mazzotta del Grande Fratello: "Rapporto altalenante"/ "Non la vedevo mai perché…"

Poi conclude: “Mi hai scelta dal primo momento e poco dopo ti ho scelto anch’io. Abbiamo scelto di costruire un futuro. Abbiamo scelto di costruire una vita come fossimo una cosa sola. Grazie amore mio. Grazie per tutto quello che fai continuamente. Grazie per come mi fai sentire. E ringrazio la vita, che dopo tanta finzione, mi ha donato la cosa più bella che potessi mai sperare di ricevere”, scrive ancora Ivana che, nella casa, riceverà da lontano il supporto del marito.