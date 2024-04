Chi è Tonia Romano, concorrente Isola dei Famosi 2024/ Fidanzato, età, lavoro e la dedica ai figli

Tonia Romano è una dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 annunciati nelle ultime ore. Si tratta di un volto non noto al pubblico di Canale 5, e dunque di un NIP che, come accaduto al Grande Fratello, si farà conoscere proprio attraverso il reality. Nata ad Avellino da genitori napoletani, Tonia ha 36 anni e una storia di vita molto interessante.

Tonia Romano si preannuncia essere una concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 particolarmente agguerrita e tenace. All’età di 18 anni si è arruolata nell’esercito. Successivamente diventa vigile del fuoco, affrontando prove ardue e anche gli inevitabili stereotipi di genere. “Se dai molto è perché sei troppo. Nessuno dà ciò che non ha…” è d’altronde il suo moto, che esibisce fiera sul suo profilo Instagram, dove conta attualmente circa 2100 follower.

Tonia Romano ha un fidanzato? Mamma di due figli, ma nessun compagno…

Oltre alle sue origini e al suo lavoro, sappiamo poco altro di Tonia Romano. Spulciando sul suo profilo Instagram, scopriamo però che è mamma di due bambini, che appaiono infatti al suo fianco in alcune foto. Proprio dal profilo Instagram, intuiamo che i due bambini – un maschietto e una bimba – si chiamano Maria e Andrea. “C’è una sola cosa che io posso fare,è di nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare, ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni io cercherò di darti la forza per continuare a sperare e lottare”, è una delle ultime dediche che la donna ha fatto su Instagram ai suoi figli.

Spostandoci, invece, sul fronte sentimentale, non ci sono indizi sulla presenza di un marito, compagno o fidanzato nella vita di Tonia Romano. Non ci sono infatti scatti che indichino un rapporto tenero con un uomo. Potrebbe dunque arrivare all'Isola dei Famosi 2024 da single.











