Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti.

Sono tanti i volti nuovi di Uomini e Donne e, nel parterre del trono over, ci sono diversi cavalieri e tante dame che, in poco tempo, stanno già conquistando la scena. Tra gli uomini, nella puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025, spicca Tony, un cavaliere che ha cominciato a conoscere le dame già presenti nel parterre per provare a cercare l’amore della sua vita. Capelli lunghi e mossi, barba e look casual, Tony si accomoda per la prima volta al centro dello studio per confrontarsi con le dame con cui ha scelto di uscire per cominciare la sua avventura nel dating show di canale 5.

Della vita privata, del passato sentimentale e della vita professionale, tuttavia, fino ad oggi, non si sa assolutamente nulla. Ufficialmente single e alla ricerca della donna della sua vita, Tony conquista subito la scena in attesa di raccontare anche qualche dettaglio in più della sua vita.

Tony tra Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025, Tony si accomoda al centro dello studio per presentarsi ufficialmente al pubblico, ma anche per confrontarsi con Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti, le tre dame che, più di tutte, hanno conquistato le sue attenzioni. Le tra dame appaiono molto interessate alla conoscenza del cavaliere ma a metterle in guardia è Tina Cipollari.

Secondo Tina Cipollari, infatti, Tony non è interessato a nessuna delle tre dame anche se il cavaliere chiede tempo per poter prendere una decisione. Tra tutte le dame, tuttavia, Gloria appare quella più delusa dall’atteggiamento del cavaliere.