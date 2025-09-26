Chi è Tony Dallara? Alcune informazioni sulla sua carriera, la vita privata e la malattia, come sta oggi il cantante.

Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è un noto cantante che grazie al suo incredibile talento ha conquistato un successo notevole nel corso della sua lunga carriera. Per anni ha dominato le classifiche con i suoi brani, tra i più noti: Romantica, Ti dirò, Non partir, Brivido blu e molti altri ancora. Nato il 30 giugno 1936 a Campobasso si è trasferito a Milano quando era molto piccolo, in più occasioni ha fatto sapere che la sua era una famiglia povera e le difficoltà sono state davvero tante.

Lui sin da giovanissimo ha manifestato una forte passione per la musica, intanto faceva diversi umili lavori per aiutare la sua famiglia. Col tempo è riuscito a farsi notare e a raggiungere importanti traguardi, nel 1960 si è anche aggiudicato la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone ‘Romantica’ in coppia con Renato Rascel. Tornò ad esibirsi sul famoso palco dell’Ariston anche l’anno dopo insieme a Gino Paoli con il brano ‘Un uomo vivo’, tra i vari successi ha vinto Canzonissima con la canzone ‘Bambina, bambina’.

La vita privata di Tony Dallara e il coma: come sta oggi il cantante

La musica ha sempre rappresentato un grande amore nella sua vita, ma non è stato certo l’unico. Lui stesso in molte occasioni ha fatto sapere che la cosa più importante in assoluto per lui è sempre stata la famiglia. Negli anni Settanta si è legato sentimentalmente alla moglie Patrizia, con la quale sta condividendo tutta la sua vita. Insieme da circa cinquant’anni si mostrano sempre più uniti, dal loro amore sono nate le figlie Natashia e Lisa.

Tony Dallara negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Durante alcune ospitate a Domenica In non riusciva a parlare sempre in modo chiaro ed erano evidenti anche le difficoltà motorie. Ha anche provato a cantare, la sua esibizione non era la stessa a quelle del passato ma ha comunque emozionato il pubblico. Per quanto riguarda la malattia non ha mai rivelato alcun dettaglio, ha però fatto sapere che è stato due mesi in coma.

