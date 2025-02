Topo Gigio è pronto a salire sul palco di Sanremo per duettare insieme a Lucio Corsi nella serata delle Cover. L’annuncio ha lasciato a bocca aperta tanti spettatori che non si aspettavano di vedere il simpatico topolino che ha fatto la storia della televisione (e in parte della musica italiana) sul palco dell’Ariston. Già in passato dei simpatici personaggi animati sono saliti sul palco della kermesse musicale più importante d’Italia per cantare insieme ai concorrenti in gara, come lo scimmione di Francesco Gabbani in “Occidentali’s Karma” e ancora l’alieno di Ghali per il brano “Casa mia”.

Ma chi è Topo Gigio e come è nato il personaggio che ha fatto la storia dello Zecchino d’Oro? Il pupazzo antropomorfo è stato creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura per la trasmissione “Serata di gala”. In poco tempo ha riscosso un gran successo tanto da arrivare ad apparire in trasmissioni come “Canzonissima” e lo “Zecchino d’oro”. In poco tempo, però, il mito di Topo Gigio è arrivato anche fuori dai confini nazionali: il simpatico personaggio, infatti, è diventato anche protagonista di film, di fumetti, di libri e di serie televisive in tutto il mondo.

Topo Gigio, chi è: le voci si sono alternate negli anni

All’esordio del 1959 in “Serata di Gala”, Topo Gigio ha preso la voce di Domenico Modugno. Successivamente si sono alternati anche altri doppiatori e artisti: il più conosciuto è Peppino Mazzullo, che ha dato la voce a Topo Gigio dal 1961 al 2006. Successivamente anche Davide Garbolino, Leo Valli e infine Claudio Moneta hanno doppiato il simpatico personaggio che salirà ora sul palco dell’Ariston per duettare insieme a Lucio Corsi.

Nel 2022, inoltre, Topo Gigio ha duettato con Valerio Lundini nella parodia di “Brividi”. Quest’anno è pronto a tornare al Festival di Sanremo per duettare sul palco dell’Ariston. Il topo più famoso d’Italia riuscirà a conquistare giuria e pubblico? Lo scopriremo a breve!

