Chi è Tracy Eboigbodin, finalista Masterchef Italia 11/ Un’opportunità per abbattere i muri

Chi è Tracy Eboigbodin, dalla Nigeria a Verona

Tracy Eboigbodin è una dei quattro finalisti di Masterchef Italia 11. L’aspirante chef è nata nel 1993 in Nigeria, dove è cresciuta per tutta l’infanzia per poi migrare con la famiglia a Verona. Fin da ragazza è sempre stata affascinata dal mondo culinario e per lei il cibo rappresenta qualcosa di spirituale, non solo per nutrire il corpo ma anche l’anima. La concorrente di Masterchef lavora come cameriera in un albergo. Ama molto il suo lavoro, per lei i camerieri sono i messaggeri dello chef, importanti nel trasmettere le idee al cliente. Dal punto di vista sentimentale invece, è legatissima a Samuele, il suo fidanzato da più di dieci anni e che come ha confessato la stessa ragazza a Masterchef, “Le rende più bella e serena la sua vita”. La finalista di Masterchef è molto attiva su Instagram dove spesso pubblica i suoi piatti.

Tracy Eboigbodin, i piatti più famosi a Masterchef Italia 11

Nella classe di Masterchef 11 Tracy Eboigbodin ha dimostrato di avere un unico obiettivo: vincere e nel contempo poter dimostrare anche chi è davvero. Con il tempo la cucina ha quotidianamente caratterizzato la sua vita e per Tracy il cibo è qualcosa di spirituale: non mangia per nutrire il corpo, ma per nutrire l’anima. Ai Live Cooking di Masterchef Italia 11 decide di puntare tutto su un piatto che parlasse delle sue radici nigeriane, che rappresentasse la sua colorata personalità e il suo inconfondibile entusiasmo. “Terra mia”, riso fritto con verdurine croccanti e fegato con emulsione di sedano, lattuga e zenzero, commuove i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che le permettono di accedere alle Prove di Abilità con tre sì. La Sfida di creatività è solo una conferma a quanto già dimostrato ai Live Cooking. Il suo burrito è il migliore di tutte le prove e per lei questo si traduce in un’unica cosa: grembiule bianco. Per Tracy il cooking show è un’opportunità per dimostrare chi è davvero e abbattere un muro che da tempo si è costruita. È qui per lottare e ottenere quello che desidera: la vittoria.

